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У ДФС пояснили
обшуки в "Київстарі"

У ДФС пояснили обшуки в "Київстарі"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 14:08

У ДФС пояснили обшуки в "Київстарі"

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook радник глави ДФС Наталія Непряхіна.

Дивися повний текст У ДФС пояснили обшуки в "Київстарі".
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 14:08

Киевстар попал в немилость. И частоты под 4G в диапазоне 1800 МГц хотят выставить на тендер в неприемлемом для Киевстара формате.
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