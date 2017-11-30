Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook радник глави ДФС Наталія Непряхіна.
Дивися повний текст У ДФС пояснили обшуки в "Київстарі".
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 14:08
У ДФС пояснили обшуки в "Київстарі"
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Дивися повний текст У ДФС пояснили обшуки в "Київстарі".
Додано: П'ят 05 січ, 2018 14:08
Киевстар попал в немилость. И частоты под 4G в диапазоне 1800 МГц хотят выставить на тендер в неприемлемом для Киевстара формате.
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