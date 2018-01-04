Про це йдеться в дослідженні "Економічна вартість насильства стосовно жінок в Україні" 2016-2017 рр.
Дивися повний текст Україна втрачає 2,4 млн дол. на рік через домашнє насильство.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 січ, 2018 14:26
Україна втрачає 2,4 млн дол. на рік через домашнє насильство
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна втрачає 2,4 млн дол. на рік через домашнє насильство.
Додано: П'ят 05 січ, 2018 14:31
Не посчитали убытки экономики от проданных в рабство,уехавших на ПМЖ,потерявших кормильца в АТО и еще много чего.Считайте дальше ,раз есть калькулятор,грантовая зарплата и свободное время
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
Додано: П'ят 05 січ, 2018 14:37
Там в отчете только суммарная цифра, нет разделения относительно мужчин и домашнего насилия к мужчинам. Жена дала скалкой по голове, мужик очнулся - карманы вывернуты, нычка семейная разорена, жена пошла себе за обновками - достаточно вероятный случай. Кроме того все признают, что пьяная женщина гораздо более агрессивна и непредсказуема, их надо опасаться.
Додано: П'ят 05 січ, 2018 15:48
Повеселили...
Додано: П'ят 05 січ, 2018 16:48
+1. А еще есть женщины которые сначала идут врукопашную, а потом когда им прилетает ответка - то быстро бегут жаловаться полицаям. Конечно женщин бить нельзя, но если она первая начинает, то это уже не женщина, а спаринг-партнер...
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
реклама
|