Україна втрачає 2,4 млн дол. на рік через домашнє насильство

Додано: П'ят 05 січ, 2018 14:31

Не посчитали убытки экономики от проданных в рабство,уехавших на ПМЖ,потерявших кормильца в АТО и еще много чего.Считайте дальше ,раз есть калькулятор,грантовая зарплата и свободное время

"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)