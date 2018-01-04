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Україна втрачає 2,4 млн дол.
на рік через домашнє насильство

Україна втрачає 2,4 млн дол. на рік через домашнє насильство
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 14:26

Україна втрачає 2,4 млн дол. на рік через домашнє насильство

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в дослідженні "Економічна вартість насильства стосовно жінок в Україні" 2016-2017 рр.

Дивися повний текст Україна втрачає 2,4 млн дол. на рік через домашнє насильство.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 14:26

Судя по сумме потерь, не очень то женщин в Украине бьют.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 14:31

Не посчитали убытки экономики от проданных в рабство,уехавших на ПМЖ,потерявших кормильца в АТО и еще много чего.Считайте дальше ,раз есть калькулятор,грантовая зарплата и свободное время
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 14:37

  nalim написав:Судя по сумме потерь, не очень то женщин в Украине бьют.

Там в отчете только суммарная цифра, нет разделения относительно мужчин и домашнего насилия к мужчинам. Жена дала скалкой по голове, мужик очнулся - карманы вывернуты, нычка семейная разорена, жена пошла себе за обновками - достаточно вероятный случай. Кроме того все признают, что пьяная женщина гораздо более агрессивна и непредсказуема, их надо опасаться.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 15:48

  freeze написав:
  nalim написав:Судя по сумме потерь, не очень то женщин в Украине бьют.

Там в отчете только суммарная цифра, нет разделения относительно мужчин и домашнего насилия к мужчинам. Жена дала скалкой по голове, мужик очнулся - карманы вывернуты, нычка семейная разорена, жена пошла себе за обновками - достаточно вероятный случай. Кроме того все признают, что пьяная женщина гораздо более агрессивна и непредсказуема, их надо опасаться.

Повеселили... :D
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 16:48

  freeze написав: Там в отчете только суммарная цифра, нет разделения относительно мужчин и домашнего насилия к мужчинам. Жена дала скалкой по голове, мужик очнулся - карманы вывернуты, нычка семейная разорена, жена пошла себе за обновками - достаточно вероятный случай. Кроме того все признают, что пьяная женщина гораздо более агрессивна и непредсказуема, их надо опасаться.

+1. А еще есть женщины которые сначала идут врукопашную, а потом когда им прилетает ответка - то быстро бегут жаловаться полицаям. Конечно женщин бить нельзя, но если она первая начинает, то это уже не женщина, а спаринг-партнер...
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RomanTik
 
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