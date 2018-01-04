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Сhargeback, биржевая торговля

Сhargeback, биржевая торговля
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 14:34

Сhargeback, биржевая торговля

Добрый день, уважаемые форумчане, юристы, адвокаты.
Будьте любезны, подскажите, пожалуйста, у кого-то получалось обжаловать отказ в возврате денежных средств по процедуре сhargeback в арбитраже, в частности, интересует процедура с Visa. Может кто-то подсказать по алгоритму действий, так как ПриватБанк говорит:"извините, наш специалист на больничном, пишите, будем разбираться...", Visa же отсылает: "По всем вопросам - в банк", а срок предусмотрен всего 45 дней.
Буду признательна, если кто-то сможет подсказать :idea: что-то по сути.
Тем временем, большое всем спасибо за внимание и участие.
dubova1990
 
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