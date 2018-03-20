RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Один з найбільших гравців
втрачає український авторинок

Один з найбільших гравців втрачає український авторинок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 15:23

Один з найбільших гравців втрачає український авторинок

Пропонуємо до обговорення:
Російська компанія «АвтоВАЗ» так і не почала поставки в Україну таких моделей, як Lada Vesta і Lada Xray. Інші автомобілі цього виробника на українському ринку - в дефіциті.

Дивися повний текст Один з найбільших гравців втрачає український авторинок.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81284
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 15:23

І не треба вони тут. У нас сміття вистачає. А дилерам впаяти співпрацю з агресором
kyiv7777
 
Повідомлень: 85
З нами з: 09.03.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 15:37

Хюндаи уже возят. И нигде об этом не кричат. Так что - тсссс! Бизнес Пети работает.
Omega
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1339
З нами з: 18.07.07
Подякував: 3 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 17:51

  kyiv7777 написав:І не треба вони тут. У нас сміття вистачає. А дилерам впаяти співпрацю з агресором

тогда нужно наказать и "нафтогаз" за сотрудничество с агрессором.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
Повідомлень: 1764
З нами з: 06.01.16
Подякував: 3122 раз.
Подякували: 335 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 09:04

Не купують не тільки з патріотичних міркувань, а й тому що "відра з гайками". Так само як і їхні падаючі літаки й ракети http://texty.org.ua/pg/article/newsmaker/read/81821/Proletily_Jak_ukrajinska_raketa_zapustyla_angolskyj_suputnyk А купували здебільшого тому, що дешеве (й повний привід у пристосованої до більше москальського бездоріжжя "ниви")
verano_porteno
 
Повідомлень: 246
З нами з: 23.04.16
Подякував: 28 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Pupsik і 34 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Український автопром захистять від «занадто дешевих»... 1, 2
R2 » Пон 02 кві, 2018 12:12
17 1287
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 кві, 2018 12:03
Shall
Оновлено рейтинг найбільших фінансових центів світу
R2 » Суб 31 бер, 2018 16:42
1 71
Переглянути останнє повідомлення
Суб 31 бер, 2018 16:43
odin75117
Український суд вперше прийняв позов про моральну...
R2 » Вів 20 бер, 2018 18:06
1 84
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 бер, 2018 18:06
nitra
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5741)
08.04.2018 22:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.