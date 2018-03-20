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Один з найбільших гравців втрачає український авторинок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 січ, 2018 15:23
Пропонуємо до обговорення:
Російська компанія «АвтоВАЗ» так і не почала поставки в Україну таких моделей, як Lada Vesta і Lada Xray. Інші автомобілі цього виробника на українському ринку - в дефіциті.
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 15:23
І не треба вони тут. У нас сміття вистачає. А дилерам впаяти співпрацю з агресором
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kyiv7777
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 15:37
Хюндаи уже возят. И нигде об этом не кричат. Так что - тсссс! Бизнес Пети работает.
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 17:51
kyiv7777 написав:
І не треба вони тут. У нас сміття вистачає. А дилерам впаяти співпрацю з агресором
тогда нужно наказать и "нафтогаз" за сотрудничество с агрессором.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
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Додано: Суб 06 січ, 2018 09:04
Не купують не тільки з патріотичних міркувань, а й тому що "відра з гайками". Так само як і їхні падаючі літаки й ракети http://texty.org.ua/pg/article/newsmaker/read/81821/Proletily_Jak_ukrajinska_raketa_zapustyla_angolskyj_suputnyk А купували здебільшого тому, що дешеве (й повний привід у пристосованої до більше москальського бездоріжжя "ниви")
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