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Гривні пророкують
тяжке майбутнє

Гривні пророкують тяжке майбутнє
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 16:11

Гривні пророкують тяжке майбутнє

Пропонуємо до обговорення:
Доллар по 28 грн: з цієї позначки стартують валютні торги в 2018 році.

Дивися повний текст Гривні пророкують тяжке майбутнє.
R2
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не удивляет)) Удивляет, что вызывает удивление
PSPoldman
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