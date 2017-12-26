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Гривні пророкують тяжке майбутнє
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 січ, 2018 16:11
Пропонуємо до обговорення:
Доллар по 28 грн: з цієї позначки стартують валютні торги в 2018 році.
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 16:11
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 16:30
не удивляет)) Удивляет, что вызывает удивление
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