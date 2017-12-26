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Гривні пророкують
тяжке майбутнє

Гривні пророкують тяжке майбутнє
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 16:11

Гривні пророкують тяжке майбутнє

Пропонуємо до обговорення:
Доллар по 28 грн: з цієї позначки стартують валютні торги в 2018 році.

Дивися повний текст Гривні пророкують тяжке майбутнє.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 16:11

НБУ традиционен в высказываниях: зима, весна, лето, осень
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не удивляет)) Удивляет, что вызывает удивление
PSPoldman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 17:35

И шо себе это Лера думает, уже 8 месяцев работу прогуливать) хорошо устроилась, и вроде бы отпуск, на работу забила, Стаж идёт) красота!
Где она сейчас?
straponesa
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 19:38

Прогноз на любой год - будет падать.
pivy21
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 01:36

pivy21
А надо шоб при всем этом еще и гривня росла? Нафига?
Год назад брал свинину по 3 бакса кило, сейчас беру по 5, надо чтоб по 7?
Вопрос, кому это выгодно - пересичному? Партия у власти накатывает девальвационный и инфляционный налог на среднестатистических пассажиров, а то иначе у этих петров бюджет не сходится, из года в год. И пресс этот будут только усиливать, долги отдавать всё с большей силой никто не отменял.
GroisMAN - спаситель Украины, без базара (винницкого)...
Негоро
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