Наразі ринок праці потребує робітничих кадрів, вважають експерти.
Дивися повний текст Яких спеціалістів не вистачає на ринку праці.
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 16:14
Яких спеціалістів не вистачає на ринку праці
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Дивися повний текст Яких спеціалістів не вистачає на ринку праці.
Додано: П'ят 05 січ, 2018 16:14
инженеры, сварщики, токари Украине не нужны. Вот повара и официанты нужны - в стране слуг они родные. в депутатах и банкирах недостатка нет?
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