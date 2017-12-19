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Яких спеціалістів не
вистачає на ринку праці

Яких спеціалістів не вистачає на ринку праці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 16:14

Яких спеціалістів не вистачає на ринку праці

Пропонуємо до обговорення:
Наразі ринок праці потребує робітничих кадрів, вважають експерти.

Дивися повний текст Яких спеціалістів не вистачає на ринку праці.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 16:14

инженеры, сварщики, токари Украине не нужны. Вот повара и официанты нужны - в стране слуг они родные. в депутатах и банкирах недостатка нет?
PSPoldman
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