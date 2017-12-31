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Українці отримали понад чотириста ліцензій НБУ для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 січ, 2018 16:24
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій в ефірі "Радіо Вести".
Дивися повний текст Українці отримали понад чотириста ліцензій НБУ для виведення валюти за кордон
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 16:24
а точнее 425 депутатов)))
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