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Українці отримали понад
чотириста ліцензій НБУ для...

Українці отримали понад чотириста ліцензій НБУ для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 16:24

Українці отримали понад чотириста ліцензій НБУ для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій в ефірі "Радіо Вести".

Дивися повний текст Українці отримали понад чотириста ліцензій НБУ для виведення валюти за кордон.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 16:24

а точнее 425 депутатов)))
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