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Максим Войцеховський: створення ЦСО. Конкуренті переваги...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 січ, 2018 16:46
Пропонуємо до обговорення:
Україна має великий потенціал в напрямку розміщення Центрів Спільного Обслуговування.
Дивися повний текст Максим Войцеховський: створення ЦСО. Конкуренті переваги України
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 16:46
правильная статья. Одна из немногих на финюэй
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