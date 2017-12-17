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Максим Войцеховський: створення
ЦСО. Конкуренті переваги...

Максим Войцеховський: створення ЦСО. Конкуренті переваги...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 16:46

Максим Войцеховський: створення ЦСО. Конкуренті переваги...

Пропонуємо до обговорення:
Україна має великий потенціал в напрямку розміщення Центрів Спільного Обслуговування.

Дивися повний текст Максим Войцеховський: створення ЦСО. Конкуренті переваги України.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 16:46

правильная статья. Одна из немногих на финюэй
PSPoldman
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