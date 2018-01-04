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Дешеві дороги в Україні: як можна використовувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 січ, 2018 17:11
Пропонуємо до обговорення:
Завдяки дорогам з золошлаків утилізують відходи і вирішують проблеми захисту навколишнього середовища.
Дивися повний текст Дешеві дороги в Україні: як можна використовувати золошлаки від ТЕС
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 17:20
и тут ДТЭК...
Еще и продавать отходы сумеет по цене чуть нмже щебня.
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pobytt
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