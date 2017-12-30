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У МВС відзвітували про
виконану за рік роботу і...

У МВС відзвітували про виконану за рік роботу і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 17:56

У МВС відзвітували про виконану за рік роботу і...

Пропонуємо до обговорення:
Сервісні центри МВС України відзвітували про виконану роботу станом на грудень 2017 року і оголосили плани на 2018 рік.

Дивися повний текст У МВС відзвітували про виконану за рік роботу і поділилися планами на 2018 рік (інфографіка).
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 17:56

Чушь собачья.Регистрация автомобиля,как была раньше с утра до внчера так и осталась.Проверено лично.
sena_2008atp
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