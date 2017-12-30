Сервісні центри МВС України відзвітували про виконану роботу станом на грудень 2017 року і оголосили плани на 2018 рік.
Дивися повний текст У МВС відзвітували про виконану за рік роботу і поділилися планами на 2018 рік (інфографіка).
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 17:56
У МВС відзвітували про виконану за рік роботу і...
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Дивися повний текст У МВС відзвітували про виконану за рік роботу і поділилися планами на 2018 рік (інфографіка).
Додано: П'ят 05 січ, 2018 17:56
Чушь собачья.Регистрация автомобиля,как была раньше с утра до внчера так и осталась.Проверено лично.
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