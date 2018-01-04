У 2017 році закони, що регулюють дорожній рух, змінювалися так сильно, як ніколи раніше за кілька попередніх років.
Дивися повний текст Як змінилися ПДР в 2017 році: рух по колу, швидкісний режим і правила парковки.
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 19:01
Як змінилися ПДР в 2017 році: рух по колу, швидкісний...
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Дивися повний текст Як змінилися ПДР в 2017 році: рух по колу, швидкісний режим і правила парковки.
Додано: П'ят 05 січ, 2018 19:01
законы принимают что дети малые, а главное что сами депутаты их соблюдать не планируют.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
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