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Як змінилися ПДР в 2017 році:
рух по колу, швидкісний...

Як змінилися ПДР в 2017 році: рух по колу, швидкісний...
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 19:01

Як змінилися ПДР в 2017 році: рух по колу, швидкісний...

Пропонуємо до обговорення:
У 2017 році закони, що регулюють дорожній рух, змінювалися так сильно, як ніколи раніше за кілька попередніх років.

Дивися повний текст Як змінилися ПДР в 2017 році: рух по колу, швидкісний режим і правила парковки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 19:01

законы принимают что дети малые, а главное что сами депутаты их соблюдать не планируют.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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