Більшість українців виступають проти реформ, які були прийняті або заплановані у 2017 році.
Дивися повний текст Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-му.
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 20:57
Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-му
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-му.
Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:13
Так багато проти,бо в цих реформах мало популізму...і "обіцялок"...Це нормально , бо якраз більша частина населення не розуміе причинно-насдікових зв"язків через свое економічне "остолопство" (ім мають ДАТИ),і необхідністю "болючого" лікування зламаного скелету украінськоі економіки(можливо не завжди правильне і професійне)...Але не помиляеться той,хто нічого не робить...Бо через свою безвідповідальність просрали вже майже все...Cубсидіі "випалювали",тв.мать...Думали що енергоресурс це манна небесна...А тепер потрібно заплатити "за все" і "відразу"...Покоління 50-50+, найбільше "постраждае" від цих реформ...Але ТАК як е зараз,бути НЕ може...Бо якщо залишити все "по-старому",то той великий відсоток "тих хто проти",через років два-три,взагалі не будуть отримувати ні зарплат,ні пенсій (вони про це навіть "не здогадуються")...Буде дефолт і початок 90-х здасться раем(тоді хоч не було Криму і ОРДЛО)...Феномен "буратіно і пяти закопаних золотих,з яких виросте дерево всіяне ними" - гарантуе "жіночка з косою" і "чоловічок з вилами"...І сама найбільша "печалька"- що багато людей в це ВІРИТЬ...На жаль (відсотки говорять самі за себе)...Як писав З.Фройд -"... більшість населення не хоче свободи,бо свобода - це ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ...А більшість населення відповідальності НЕ ХОЧУТЬ"...От тому ТАК і живемо...
Додано: Суб 06 січ, 2018 00:25
Re: Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-м
Живой пример, когда не нужно проводя реформы консультироваться. Народ даже не зная суть реформы всегда будет против, но жить в *г****.
Додано: Суб 06 січ, 2018 00:30
Ваш пост очень популисткий. Напомнил мне стиль главы Правительства.
Вместо красивых, но бестолковых метафор, вроде "зламаного скелету економіки", аргументируйте цифрами и экономическими категориями.
"Остолопы", как вы их назвали - то есть большинство украинцев, недовольных реформами - судя по всему, понимают в экономике больше вас.
Поясню - в их понимании, им государство ДОЛЖНО, как вы выразились. Все верно, они все правильно понимают, в отличие от вас!
Потому что и они, и вы - все мы - платим огромное количество налогов в государственную казну, а значит государство нам всем ДОЛЖНО. Должно возвращать эти деньги в виде социальных услуг. Должно и им, и вам - всем нам. Жаль, что вам это непонятно, но власти такие, как вы, нравятся - платят и лишних вопросов не задают. Более того, еще и рассуждают о том, какие все вокруг дураки...
Говоря языком экономических категорий и цифр - существуют 2 общемировые фискальные модели:
1) мало налогов - мало социальных обязательств государства (пример - США)
2) и много налогов - много социальных обязательств государства (пример - Франция, некогда - и Украина).
Однако, сегодня у нас пытаются совместить 2 модели, называя это "реформами": от 2-й - много налогов, от 1-й - мало социальных обязательств. Такое себе "ноу-хау".
Захотите поспорить относительно моего утверждения о высокой фискальной нагрузке в Украине - милости прошу! Опять же с цифрами.
Я совсем недавно расписывал тут на форуме налоговый гнет с работающих украинцев. Все повторять не стану, можете ознакомиться здесь:
https://forum.finance.ua/topic211624.html
Но смысл в том, что БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ всего заработанного мы отдаем в виде налогов и сборов.
И это подтверждают не только мои расчеты, но и оценки международных организаций.
https://ubr.ua/finances/taxes/v-kakih-stranah-samye-vysokie-nalogi-387862
И при этом при всем под соусом реформ нас заставляют считать, что за свои налоги мы не вправе что-то требовать назад с государства - не вправе требовать бесплатную медицинскую помощь, не вправе требовать доступ к образованию, не вправе рассчитывать на недорогое судопроизводство, на пенсию по крайней мере за 10 лет до смерти (а предлагают нам выходить на пенсию в возрасте, который всего то на 2 года ниже средней продолжительности жизни!), не вправе рассчитывать на то, что газ, добываемый из украинских недр, будет отапливать дома украинцев с наценкой 10-15%, а не 300% к себестоимости. И на многое другое не вправе рассчитывать.
И многие, включая вас, верят этой пропаганде, считая себя "прогрессивными", в отличие от совков, "которые все хотят бесплатно".
Сам я сторонник фискальной модели - минимум налогов, минимум социальных гарантий. Но при нынешней власти даже заикаться об этом не стоит. От гарантий они откажутся на раз-два (что уже происходит 7-мильными шагами), а налоги не уменьшат, а увеличат (что тоже уже происходит - ННП повышен, НДФЛ повышен, НДФЛ на пассивные доходы добавлен, военный сбор добавлен, акцизы и отраслевые сборы повышены вообще в 1.5-7 раз)...
В общем, наслаждайтесь. Хорошо, что есть люди вроде вас, ставящие впереди себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ! Надеюсь, что от своей персональной ответственности за поддержку "реформ" вы не откажитесь, и в какую-нибудь Польшу на заработки не уедите, а останетесь здесь наслаждаться их результатами...
Додано: Суб 06 січ, 2018 00:56
papirosnikotinys
Наслаждайтесь прогрессивными реформами от избранных революцией "совков", которые уверены, что "им должны" и они просто берут из казны сколько хотят. А людям в уши "дуют" по вашему тексту.
"Парубій і 175 нардепів отримали за рік майже 33 млн грн компенсації за оренду житла"
"В госбюджете-2018 увеличили финансирования обслуживания Порошенко и Администрации на 30%"
Додано: Суб 06 січ, 2018 01:20
Компенсация аренды жилья депутатам - это всего лишь мелкое хулиганство. "Жалкие" 33 млн грн в год.
А вот увеличение финансирования депутатов ВР на целых 500 млн грн, или +40%, в 2018,
(
Но papirosnikotinys, вероятно, это стерпит, потому что это "прогрессивно".
А вот обеспечение детей в школах бесплатными обедами, которое всего то обходилось в 80 млн грн в год, и которое "реформаторы" отняли, не стерпит, потому что это "пережиток совка" - детям государство ничего не должно, должны родители...
Что имеем в итоге "реформ" - прогрессивное меньшинство, наевшись лапши из телевизора, их поддерживает, отсталое большинство - не поддерживает.
Поэтому для отсталых - вишенка на тортике реформ: увеличение финансирование МВД на 11,2 млрд грн в 2018! До рекордных 66 млрд грн!
Это больше, чем расходы на армию! В стране, которая воюет с соседом-агрессором, если верить Президенту и всем остальным представителям власти!
Напрашивается вывод, что власть, распределяющая доходы Бюджета на разные статьи расходов, считает угрозу, исходящую от украинцев, для себя выше той, которая исходит от сепаратистов и "страны-агрессора" - России...
Был уже один "фантазер", который считал, что финансирование милиции и внутренних войск защитит его от собственного народа. Что с ним стало, всем известно... А сколько таких фантазеров было в мировой истории - не счесть...
Додано: Суб 06 січ, 2018 08:50
Поднятие цен это не реформа.
Одеть человека в полицейскую форму за пол года (в США на обучение полицейских уходят год и жесткий отбор) это не реформа.
Переименование улиц это не реформа.
Поднятие зарплат, без экономичемкого основания это не реформа.
Энергонезависимость покупка газа через посредников эт не реформа. Продажа собсввенного газа по цене немецкого хаба это не реформа.
либерализация национальной денежной еденицы путем ограничений это не реформа.
Делать платную медицину платной это не реформа.
Множить антикоррупционные ведомсва, а затем антиантикоррупционные за рисмотром за антикоррупционными это не реформа.
делать для коррупционеров справедливый суд, а для всех остальных какой получится это не реформа.
Против каких реформ люди против? Реформ нет, только эмитация и если в начале приехали грузинские и прибалтийские реформаторы и была видимоть процесса, то все они тихо без шума и пыли были выпилены из системы. Где отчет министра, где отчет президента, нет просто верьте у нас 140 реформ. Кто-то помнит программу "2020". а может коалиционный договор? Ни кто даже не вспоминает, а именно в этих документах хотябы отдаленно были задекларированы цели. Но зачем их вспоминать, тогда придется отчитаться и краснеть.
имхо
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