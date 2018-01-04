Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-му

Додано: Суб 06 січ, 2018 00:30

papirosnikotinys написав: Так багато проти,бо в цих реформах мало популізму...і "обіцялок"...Це нормально , бо якраз більша частина населення не розуміе причинно-насдікових зв"язків через свое економічне "остолопство" (ім мають ДАТИ),і необхідністю "болючого" лікування зламаного скелету украінськоі економіки(можливо не завжди правильне і професійне)...Але не помиляеться той,хто нічого не робить...Бо через свою безвідповідальність просрали вже майже все...Cубсидіі "випалювали",тв.мать...Думали що енергоресурс це манна небесна...А тепер потрібно заплатити "за все" і "відразу"...Покоління 50-50+, найбільше "постраждае" від цих реформ...Але ТАК як е зараз,бути НЕ може...Бо якщо залишити все "по-старому",то той великий відсоток "тих хто проти",через років два-три,взагалі не будуть отримувати ні зарплат,ні пенсій (вони про це навіть "не здогадуються")...Буде дефолт і початок 90-х здасться раем(тоді хоч не було Криму і ОРДЛО)...Феномен "буратіно і пяти закопаних золотих,з яких виросте дерево всіяне ними" - гарантуе "жіночка з косою" і "чоловічок з вилами"...І сама найбільша "печалька"- що багато людей в це ВІРИТЬ...На жаль (відсотки говорять самі за себе)...Як писав З.Фройд -"... більшість населення не хоче свободи,бо свобода - це ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ...А більшість населення відповідальності НЕ ХОЧУТЬ"...От тому ТАК і живемо... Так багато проти,бо в цих реформах мало популізму...і "обіцялок"...Це нормально , бо якраз більша частина населення не розуміе причинно-насдікових зв"язків через свое економічне "остолопство" (ім мають ДАТИ),і необхідністю "болючого" лікування зламаного скелету украінськоі економіки(можливо не завжди правильне і професійне)...Але не помиляеться той,хто нічого не робить...Бо через свою безвідповідальність просрали вже майже все...Cубсидіі "випалювали",тв.мать...Думали що енергоресурс це манна небесна...А тепер потрібно заплатити "за все" і "відразу"...Покоління 50-50+, найбільше "постраждае" від цих реформ...Але ТАК як е зараз,бути НЕ може...Бо якщо залишити все "по-старому",то той великий відсоток "тих хто проти",через років два-три,взагалі не будуть отримувати ні зарплат,ні пенсій (вони про це навіть "не здогадуються")...Буде дефолт і початок 90-х здасться раем(тоді хоч не було Криму і ОРДЛО)...Феномен "буратіно і пяти закопаних золотих,з яких виросте дерево всіяне ними" - гарантуе "жіночка з косою" і "чоловічок з вилами"...І сама найбільша "печалька"- що багато людей в це ВІРИТЬ...На жаль (відсотки говорять самі за себе)...Як писав З.Фройд -"... більшість населення не хоче свободи,бо свобода - це ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ...А більшість населення відповідальності НЕ ХОЧУТЬ"...От тому ТАК і живемо...

Ваш пост очень популисткий. Напомнил мне стиль главы Правительства.Вместо красивых, но бестолковых метафор, вроде "зламаного скелету економіки", аргументируйте цифрами и экономическими категориями."Остолопы", как вы их назвали - то есть большинство украинцев, недовольных реформами - судя по всему, понимают в экономике больше вас.Поясню - в их понимании, им государство ДОЛЖНО, как вы выразились. Все верно, они все правильно понимают, в отличие от вас!Потому что и они, и вы - все мы - платим огромное количество налогов в государственную казну, а значит государство нам всем ДОЛЖНО. Должно возвращать эти деньги в виде социальных услуг. Должно и им, и вам - всем нам. Жаль, что вам это непонятно, но власти такие, как вы, нравятся - платят и лишних вопросов не задают. Более того, еще и рассуждают о том, какие все вокруг дураки...Говоря языком экономических категорий и цифр - существуют 2 общемировые фискальные модели:1) мало налогов - мало социальных обязательств государства (пример - США)2) и много налогов - много социальных обязательств государства (пример - Франция, некогда - и Украина).Однако, сегодня у нас пытаются совместить 2 модели, называя это "реформами": от 2-й - много налогов, от 1-й - мало социальных обязательств. Такое себе "ноу-хау".Захотите поспорить относительно моего утверждения о высокой фискальной нагрузке в Украине - милости прошу! Опять же с цифрами.Я совсем недавно расписывал тут на форуме налоговый гнет с работающих украинцев. Все повторять не стану, можете ознакомиться здесь:https://forum.finance.ua/topic211624.htmlНо смысл в том, что БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ всего заработанного мы отдаем в виде налогов и сборов.И это подтверждают не только мои расчеты, но и оценки международных организаций.https://ubr.ua/finances/taxes/v-kakih-stranah-samye-vysokie-nalogi-387862И при этом при всем под соусом реформ нас заставляют считать, что за свои налоги мы не вправе что-то требовать назад с государства - не вправе требовать бесплатную медицинскую помощь, не вправе требовать доступ к образованию, не вправе рассчитывать на недорогое судопроизводство, на пенсию по крайней мере за 10 лет до смерти (а предлагают нам выходить на пенсию в возрасте, который всего то на 2 года ниже средней продолжительности жизни!), не вправе рассчитывать на то, что газ, добываемый из украинских недр, будет отапливать дома украинцев с наценкой 10-15%, а не 300% к себестоимости. И на многое другое не вправе рассчитывать.И многие, включая вас, верят этой пропаганде, считая себя "прогрессивными", в отличие от совков, "которые все хотят бесплатно".Сам я сторонник фискальной модели - минимум налогов, минимум социальных гарантий. Но при нынешней власти даже заикаться об этом не стоит. От гарантий они откажутся на раз-два (что уже происходит 7-мильными шагами), а налоги не уменьшат, а увеличат (что тоже уже происходит - ННП повышен, НДФЛ повышен, НДФЛ на пассивные доходы добавлен, военный сбор добавлен, акцизы и отраслевые сборы повышены вообще в 1.5-7 раз)...В общем, наслаждайтесь. Хорошо, что есть люди вроде вас, ставящие впереди себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ! Надеюсь, что от своей персональной ответственности за поддержку "реформ" вы не откажитесь, и в какую-нибудь Польшу на заработки не уедите, а останетесь здесь наслаждаться их результатами...