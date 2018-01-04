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Більшість українців не хочуть
реформ, ухвалених у 2017-му

Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-му
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 09:45

Re: Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-м

ЭТИ у корыта, за 4 года окончательно разрушили доверие большинства населения к ВЛАСТИ, как таковой, в Украине. И надежду на возможность КАКИМ ЛИБО способом делегировать власть ПРИЛИЧНЫМ людям в перспективе... НИЧЕГО хорошего для населения и страны ОНИ на сегодня не сделали. Поэтому ждать от них ХОТЬ чего нибудь хорошего уже просто глупо.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 12:16

Курс на Евро интеграцию и не предполагает других реформ. С одной стороны снижение ВВП, с другой необходимость консолидации бюджетных средств на долги, оборону, полицию для обеспечения спокойствия народа. Разрыв с цивилизованными странами только возрастает. Например ВВП на душу в абсолютных величинах за год вырос в Германии на 800 уе, Польши 300уе, Украины 2уе. Какие радостные реформы можно сделать при росте 2уе, после падения на 40 уе? Только снижение расходов бюджета на все социальные программы. Дальше это пойдет кумулятивным эффектом. Рост долговой нагрузки на каждого чела и опять снижение соц программ.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 12:18

Хорошо, хоть заикаться о Евро пенсиях и Евро зарплатах перестали
nik1
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 12:28

Да и слово демократия как то выполо из лексикона, чаще беспорядки. Вообще государственная машина очень живуча. Люди и в С. Корее живут.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 12:42

  nik1 написав:необходимость консолидации бюджетных средств на ..... полицию для обеспечения спокойствия народа

Это просто какой-то праздник, полный разрыв! Оказывается полиция на дополнительные средства обеспечит народу дополнительное спокойствие. Давно ничего смешнее не слышал.
В случае недовольств, дополнительное обеспечение дубиналом по рогам конечно же дает только дополнительное спокойствие, ничего другого :mrgreen:
GroisMAN - спаситель Украины, без базара (винницкого)...
Негоро
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 12:53

  Негоро написав: Это просто какой-то праздник, полный разрыв! Оказывается полиция на дополнительные средства обеспечит народу дополнительное спокойствие. Давно ничего смешнее не слышал. В случае недовольств, дополнительное обеспечение дубиналом по рогам конечно же дает только дополнительное спокойствие, ничего другого

Вы все правильно поняли.
nik1
 
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  #<12
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