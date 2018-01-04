Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-му

Додано: Суб 06 січ, 2018 09:45

ЭТИ у корыта, за 4 года окончательно разрушили доверие большинства населения к ВЛАСТИ, как таковой, в Украине. И надежду на возможность КАКИМ ЛИБО способом делегировать власть ПРИЛИЧНЫМ людям в перспективе... НИЧЕГО хорошего для населения и страны ОНИ на сегодня не сделали. Поэтому ждать от них ХОТЬ чего нибудь хорошего уже просто глупо.

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).