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Більшість українців не хочуть
реформ, ухвалених у 2017-му

Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-му
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 19:48

Re: Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-м

  hxbbgaf написав:А где вы видели реформы? Говорят только о медицинской, но о ней мало что известно - известно только, что вся реальная медицинская помощь (не "телемедицина") станет платной, когда она и так давно платна, и в этом вся реформа. Стоит понимать, подорожает...

Вы являетесь примером, когда информация общедоступная перекручивается. Реформа не предполагает переход от бесплатно к платной. Будут бесплатно и платные услуги одновременно. Но платные услуги будут иметь ценник, который ниже чем текущая бесплатная медицина.
tollyn
2
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 19:52

  tollyn написав:
  hxbbgaf написав:А где вы видели реформы? Говорят только о медицинской, но о ней мало что известно - известно только, что вся реальная медицинская помощь (не "телемедицина") станет платной, когда она и так давно платна, и в этом вся реформа. Стоит понимать, подорожает...

Вы являетесь примером, когда информация общедоступная перекручивается. Реформа не предполагает переход от бесплатно к платной. Будут бесплатно и платные услуги одновременно. Но платные услуги будут иметь ценник, который ниже чем текущая бесплатная медицина.


Последнее предложение - ложь! Причем отвратительная!

Расчеты себестоимости делали, по видимому, те же "эксперты", которые признали обоснованной формулу "Роттердам+" и насчитали затрат на добычу 1000 кубов украинского газа на 6000 грн...

Реформаторы такие реформаторы...
Criticus
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 21:17

Re: Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-м

  Criticus написав:Я в корне не соглашусь с написанным вами о том, что врачи у нас так плохо лечат
Я сказал не всех, но многих. Достаточно много было и осталось знакомых врачей, они сами говорят, что сейчас слишком много врачей, которым не доверили бы и утки выносить, не говоря уже о лечении людей. Но, это уже больше относится к консерватории, т.е. - реформе образования.
  Criticus написав:Но на государство, возглавляемое ворами (касается не только нынешних, а всех начиная с 1991 года), полагаться в таком важном и деликатном вопросе, как здоровье, не приходится, поэтому, по-хорошему, нужно снять эту функцию с государства вместе с частью налогов, что тоже, увы, не более, чем фантазия.
К сожалению, и до 1991 года наша верхушка не отличалась особой честностью, воровали не так открыто - да, но воровали в достаточном количестве.
По второй части: в наших реалиях просматривается вариант: функции снимут, налоги добавят. Это лично мое мнение, основанное на последних "реформах".

***
  tollyn написав:Но платные услуги будут иметь ценник, который ниже чем текущая бесплатная медицина.
Лично вы эти ценники видели? Сомневаюсь.
Венэктомия стоила ~15-18т.грн(это "all in"), после "реформы" старт с 30т.грн.(если не изменили ценник, когда принимали)
PSL
 
Повідомлень: 47
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 23:21

Как там, уже стало стыдно говорить, что поддерживал майдан? :)
Что-то быстро сдулись сторонники евроинтеграции.
Видно, сильно их проинтегрировали.

А это еще Крым и Донбасс не опрашивали. :)

Ну да че.
Пускай те, кто топил за майдан, визжат от него.
Народ у нас умный, как говорил один честный политик.

Ну такое.

Только вот одного не пойму.
Власть плохая, бла-бла-бла.
Так а чего ж вы поддерживаете эту власть в войне в собственной стране с собственным народом?
Почему не мирно порешать вопросы?
Хотя с кем из них решать?
Если Украину в Минске представляют сепары Кучма и Медведчук. :)

П.С.
О, еще вспомнил прикол.
Тут у одного сторонника майдана был ДР, так он начал ныть, как хреново в Украине жить.
Так ему ватник выписал люлей. :)
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
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  #<12345
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