|
|
|
Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-му
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 06 січ, 2018 19:48
hxbbgaf написав:
А где вы видели реформы? Говорят только о медицинской, но о ней мало что известно - известно только, что вся реальная медицинская помощь (не "телемедицина") станет платной, когда она и так давно платна, и в этом вся реформа. Стоит понимать, подорожает...
Вы являетесь примером, когда информация общедоступная перекручивается. Реформа не предполагает переход от бесплатно к платной. Будут бесплатно и платные услуги одновременно. Но платные услуги будут иметь ценник, который ниже чем текущая бесплатная медицина.
-
tollyn
-
2
-
- Повідомлень: 526
- З нами з: 04.12.11
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 січ, 2018 19:52
tollyn написав: hxbbgaf написав:
А где вы видели реформы? Говорят только о медицинской, но о ней мало что известно - известно только, что вся реальная медицинская помощь (не "телемедицина") станет платной, когда она и так давно платна, и в этом вся реформа. Стоит понимать, подорожает...
Вы являетесь примером, когда информация общедоступная перекручивается. Реформа не предполагает переход от бесплатно к платной. Будут бесплатно и платные услуги одновременно. Но платные услуги будут иметь ценник, который ниже чем текущая бесплатная медицина.
Последнее предложение - ложь! Причем отвратительная!
Расчеты себестоимости делали, по видимому, те же "эксперты", которые признали обоснованной формулу "Роттердам+" и насчитали затрат на добычу 1000 кубов украинского газа на 6000 грн...
Реформаторы такие реформаторы...
-
Criticus
-
9
-
- Повідомлень: 1923
- З нами з: 20.06.15
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 1752 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Суб 06 січ, 2018 21:17
Criticus написав:
Я в корне не соглашусь с написанным вами о том, что врачи у нас так плохо лечат
Я сказал не всех, но многих. Достаточно много было и осталось знакомых врачей, они сами говорят, что сейчас слишком много врачей, которым не доверили бы и утки выносить, не говоря уже о лечении людей. Но, это уже больше относится к консерватории, т.е. - реформе образования.
Criticus написав:
Но на государство, возглавляемое ворами (касается не только нынешних, а всех начиная с 1991 года), полагаться в таком важном и деликатном вопросе, как здоровье, не приходится, поэтому, по-хорошему, нужно снять эту функцию с государства вместе с частью налогов, что тоже, увы, не более, чем фантазия.
К сожалению, и до 1991 года наша верхушка не отличалась особой честностью, воровали не так открыто - да, но воровали в достаточном количестве.
По второй части: в наших реалиях просматривается вариант: функции снимут, налоги добавят. Это лично мое мнение, основанное на последних "реформах".
***
tollyn написав:
Но платные услуги будут иметь ценник, который ниже чем текущая бесплатная медицина.
Лично вы эти ценники видели? Сомневаюсь.
Венэктомия стоила ~15-18т.грн(это "all in"), после "реформы" старт с 30т.грн.(если не изменили ценник, когда принимали)
-
PSL
-
-
- Повідомлень: 47
- З нами з: 26.12.16
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 січ, 2018 23:21
Как там, уже стало стыдно говорить, что поддерживал майдан? :)
Что-то быстро сдулись сторонники евроинтеграции.
Видно, сильно их проинтегрировали.
А это еще Крым и Донбасс не опрашивали. :)
Ну да че.
Пускай те, кто топил за майдан, визжат от него.
Народ у нас умный, как говорил один честный политик.
Ну такое.
Только вот одного не пойму.
Власть плохая, бла-бла-бла.
Так а чего ж вы поддерживаете эту власть в войне в собственной стране с собственным народом?
Почему не мирно порешать вопросы?
Хотя с кем из них решать?
Если Украину в Минске представляют сепары Кучма и Медведчук. :)
П.С.
О, еще вспомнил прикол.
Тут у одного сторонника майдана был ДР, так он начал ныть, как хреново в Украине жить.
Так ему ватник выписал люлей. :)
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
-
M-A-X
-
-
- Повідомлень: 1352
- З нами з: 08.10.15
- Подякував: 350 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 30 гостей
Модератори:
Irina555
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|28
|1153
|
Нед 07 січ, 2018 01:14
jabba
|
|2
|62
|
Нед 07 січ, 2018 00:26
M-A-X
|
|221
|6393
|
Суб 06 січ, 2018 23:53
M-A-X
реклама
|