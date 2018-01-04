Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-му

Додано: Суб 06 січ, 2018 23:21

Как там, уже стало стыдно говорить, что поддерживал майдан? :)

Что-то быстро сдулись сторонники евроинтеграции.

Видно, сильно их проинтегрировали.



А это еще Крым и Донбасс не опрашивали. :)



Ну да че.

Пускай те, кто топил за майдан, визжат от него.

Народ у нас умный, как говорил один честный политик.



Ну такое.



Только вот одного не пойму.

Власть плохая, бла-бла-бла.

Так а чего ж вы поддерживаете эту власть в войне в собственной стране с собственным народом?

Почему не мирно порешать вопросы?

Хотя с кем из них решать?

Если Украину в Минске представляют сепары Кучма и Медведчук. :)



П.С.

О, еще вспомнил прикол.

Тут у одного сторонника майдана был ДР, так он начал ныть, как хреново в Украине жить.

Так ему ватник выписал люлей. :)

В черном списке из-за политической нетолерантности:

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