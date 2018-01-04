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Більшість українців не хочуть
реформ, ухвалених у 2017-му

Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-му
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 19:48

Re: Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-м

  hxbbgaf написав:А где вы видели реформы? Говорят только о медицинской, но о ней мало что известно - известно только, что вся реальная медицинская помощь (не "телемедицина") станет платной, когда она и так давно платна, и в этом вся реформа. Стоит понимать, подорожает...

Вы являетесь примером, когда информация общедоступная перекручивается. Реформа не предполагает переход от бесплатно к платной. Будут бесплатно и платные услуги одновременно. Но платные услуги будут иметь ценник, который ниже чем текущая бесплатная медицина.
tollyn
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 21:17

Re: Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-м

  Criticus написав:Я в корне не соглашусь с написанным вами о том, что врачи у нас так плохо лечат
Я сказал не всех, но многих. Достаточно много было и осталось знакомых врачей, они сами говорят, что сейчас слишком много врачей, которым не доверили бы и утки выносить, не говоря уже о лечении людей. Но, это уже больше относится к консерватории, т.е. - реформе образования.
  Criticus написав:Но на государство, возглавляемое ворами (касается не только нынешних, а всех начиная с 1991 года), полагаться в таком важном и деликатном вопросе, как здоровье, не приходится, поэтому, по-хорошему, нужно снять эту функцию с государства вместе с частью налогов, что тоже, увы, не более, чем фантазия.
К сожалению, и до 1991 года наша верхушка не отличалась особой честностью, воровали не так открыто - да, но воровали в достаточном количестве.
По второй части: в наших реалиях просматривается вариант: функции снимут, налоги добавят. Это лично мое мнение, основанное на последних "реформах".

***
  tollyn написав:Но платные услуги будут иметь ценник, который ниже чем текущая бесплатная медицина.
Лично вы эти ценники видели? Сомневаюсь.
Венэктомия стоила ~15-18т.грн(это "all in"), после "реформы" старт с 30т.грн.(если не изменили ценник, когда принимали)
PSL
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 13:09

  tollyn написав: Вы являетесь примером, когда информация общедоступная перекручивается. Реформа не предполагает переход от бесплатно к платной. Будут бесплатно и платные услуги одновременно. Но платные услуги будут иметь ценник, который ниже чем текущая бесплатная медицина.

а когда заработает нормальное мед. страхование? сейчас там столько ограничений что смысла в мед. страховке нет, т.к. многие случаи можно признать не страховыми и не платить положенные деньги.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 13:38

Успешные реформы

https://strana.ua/news/116054-znamenity ... -ssha.html
"Украина - худшая страна в Европе для жизни". Знаменитый художник Марчук признался, что жалеет о возвращении из США
vak
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 13:45


Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 16:12

  vak написав:Успешные реформы

https://strana.ua/news/116054-znamenity ... -ssha.html
"Украина - худшая страна в Европе для жизни". Знаменитый художник Марчук признался, что жалеет о возвращении из США



Спасибо за ссылку. Интересно говорит.

Он уже на Миротворце, или как это понимать? Еще и в эфире Громадського :)

Что-то последнее время гости прямых студий, как бы их продажные журналисты не "направляли", массово говорят, так сказать, не то, ради чего их приглашали...

Надо уже отменять прямые эфиры ) А то выборы не так и далеко, а с телеэкранов и по радио одна зрада пошла...
Criticus
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 16:40

  Мизантрóп написав:



я очень хохотал, спасибо большое :lol:
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 13:37

Re: Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-м

  Criticus написав:Поэтому для отсталых - вишенка на тортике реформ: увеличение финансирование МВД на 11,2 млрд грн в 2018! До рекордных 66 млрд грн!


Підправте методичку в частині того, хто входить в структуру МВС!
Розжовувати не буду - у вас для цього спецвідділ існує, думаю розберуться, не даремно ж зарплату отримують! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 13:24

Re: Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-м

  Criticus написав:Поэтому для отсталых - вишенка на тортике реформ: увеличение финансирование МВД на 11,2 млрд грн в 2018! До рекордных 66 млрд грн!

https://ukranews.com/news/539967-fynans ... lrd-gryven

Это больше, чем расходы на армию! В стране, которая воюет с соседом-агрессором, если верить Президенту и всем остальным представителям власти!

Не зная что МВД это Погранслужба, МНС, Нацгвардия, являющаяся одним из самых боеготовных подразделений, можно писать всякую популистическую чушь.
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