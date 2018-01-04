Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-му
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
hxbbgaf написав:А где вы видели реформы? Говорят только о медицинской, но о ней мало что известно - известно только, что вся реальная медицинская помощь (не "телемедицина") станет платной, когда она и так давно платна, и в этом вся реформа. Стоит понимать, подорожает...
Вы являетесь примером, когда информация общедоступная перекручивается. Реформа не предполагает переход от бесплатно к платной. Будут бесплатно и платные услуги одновременно. Но платные услуги будут иметь ценник, который ниже чем текущая бесплатная медицина.
Criticus написав:Я в корне не соглашусь с написанным вами о том, что врачи у нас так плохо лечат
Я сказал не всех, но многих. Достаточно много было и осталось знакомых врачей, они сами говорят, что сейчас слишком много врачей, которым не доверили бы и утки выносить, не говоря уже о лечении людей. Но, это уже больше относится к консерватории, т.е. - реформе образования.
Criticus написав:Но на государство, возглавляемое ворами (касается не только нынешних, а всех начиная с 1991 года), полагаться в таком важном и деликатном вопросе, как здоровье, не приходится, поэтому, по-хорошему, нужно снять эту функцию с государства вместе с частью налогов, что тоже, увы, не более, чем фантазия.
К сожалению, и до 1991 года наша верхушка не отличалась особой честностью, воровали не так открыто - да, но воровали в достаточном количестве. По второй части: в наших реалиях просматривается вариант: функции снимут, налоги добавят. Это лично мое мнение, основанное на последних "реформах".
***
tollyn написав:Но платные услуги будут иметь ценник, который ниже чем текущая бесплатная медицина.
Лично вы эти ценники видели? Сомневаюсь. Венэктомия стоила ~15-18т.грн(это "all in"), после "реформы" старт с 30т.грн.(если не изменили ценник, когда принимали)
tollyn написав: Вы являетесь примером, когда информация общедоступная перекручивается. Реформа не предполагает переход от бесплатно к платной. Будут бесплатно и платные услуги одновременно. Но платные услуги будут иметь ценник, который ниже чем текущая бесплатная медицина.
а когда заработает нормальное мед. страхование? сейчас там столько ограничений что смысла в мед. страховке нет, т.к. многие случаи можно признать не страховыми и не платить положенные деньги.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner