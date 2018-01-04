Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-му

Додано: Суб 06 січ, 2018 21:17

Criticus написав: Я в корне не соглашусь с написанным вами о том, что врачи у нас так плохо лечат Я в корне не соглашусь с написанным вами о том, что врачи у нас так плохо лечат

Criticus написав: Но на государство, возглавляемое ворами (касается не только нынешних, а всех начиная с 1991 года), полагаться в таком важном и деликатном вопросе, как здоровье, не приходится, поэтому, по-хорошему, нужно снять эту функцию с государства вместе с частью налогов, что тоже, увы, не более, чем фантазия. Но на государство, возглавляемое ворами (касается не только нынешних, а всех начиная с 1991 года), полагаться в таком важном и деликатном вопросе, как здоровье, не приходится, поэтому, по-хорошему, нужно снять эту функцию с государства вместе с частью налогов, что тоже, увы, не более, чем фантазия.

tollyn написав: Но платные услуги будут иметь ценник, который ниже чем текущая бесплатная медицина. Но платные услуги будут иметь ценник, который ниже чем текущая бесплатная медицина.

Я сказал не всех, но многих. Достаточно много было и осталось знакомых врачей, они сами говорят, что сейчас слишком много врачей, которым не доверили бы и утки выносить, не говоря уже о лечении людей. Но, это уже больше относится к консерватории, т.е. - реформе образования.К сожалению, и до 1991 года наша верхушка не отличалась особой честностью, воровали не так открыто - да, но воровали в достаточном количестве.По второй части: в наших реалиях просматривается вариант: функции снимут, налоги добавят. Это лично мое мнение, основанное на последних "реформах".***Лично вы эти ценники видели? Сомневаюсь.Венэктомия стоила ~15-18т.грн(это "all in"), после "реформы" старт с 30т.грн.(если не изменили ценник, когда принимали)