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Більшість українців не хочуть
реформ, ухвалених у 2017-му

Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-му
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 23:05

Шановний godl!
Потрапив на цю гілку аналогічно Вам.
Через те, що знаю Вас по іншій гілці, коментувати пост не буду!
З повагою
V2
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 23:12

Re: теле-шоу медицина

полная медицина
https://www.youtube.com/watch?v=MX1RooX0VC8
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 23:14

  Sommer написав:
  godl написав:Безвиз, конечно, хорош как степень свободы, но в нашем случае он вымывает из страны активных людей, как продвинутых, так и обычных рабочих профессий. Поэтому добиваться его стоило одновременно с созданием хорошего инвестиционного климата, а не безвиз ради безвиза.


При чем тут безвиз к "вымыванию активных людей рабочих профессий"? Безвиз - это исключительно туризм.

  godl написав:В общем, мне кажется, что Criticus вполне заслужил двойное попадание в недельный топ, даже если его отсылки не всегда точны.


Посмотрел его посты "в топе" - ну что сказать, хорошо работают лахтюки, не ожидал такой активности после НГ. Прокачать около 20 аккаунтов для голосования - это не однострочную зраду постить, это, не побоюсь сказать, интеллектуальные затраты.

Уважаемый Sommer, неужели вы даже не догадываетесь, как можно использовать безвиз и как он многими используется для трудоустройства? Сначала едешь туристом, куда кто-то посоветовал, конкретно ищешь, договариваешься, возвращаешься, возможно какие-то документы делаешь, а потом едешь. В продвинутых профессиях можно договариваться в интернету, но в рабочих профессиях лучше и показать себя, и увидеть, куда податься.

И еще, я не знаю, кто такие лахтюки (может у вас такой жаргон, я это имя, если это оно, вижу впервые); почему вы удивляетесь, что люди сохраняют рабочее состояние и после НГ (ну не всем же впадать в пьянку); я, кстати, никак не голосовал на форуме и лишь поинтересовался недельным топом финфорума, что, естественно, не потребовало никаких интеллектуальных усилий.

И я знаю, что критиковать намного легче, чем исполнять обещания, но все же вижу насколько велик у нынешней власти разрыв между обещаниями и их исполнением, потому для себя и согласился с отмеченными текстами Criticus'a.
godl
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 23:25

  Criticus написав:Вот вы фантазер. Я вам не политик, и за рейтингами не гоняюсь.


Раскрой лучше свой тезис про "тотальную информационную блокаду". С фактами, как ты обещал.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 23:29

  godl написав:Уважаемый Sommer, неужели вы даже не догадываетесь, как можно использовать безвиз и как он многими используется для трудоустройства? Сначала едешь туристом, куда кто-то посоветовал, конкретно ищешь, договариваешься, возвращаешься, возможно какие-то документы делаешь, а потом едешь.


Вы немного промахнулись с временным разрывом. Это если бы сразу после падения "железного занавеса" ввели безвиз с ЕС - да, это бы крепко повлияло.

А так - если кто хочет устроиться там на работу, тем получить визу не помеха. И все, кто хотел, уже давно в курсе и уже или там или с визами. :)
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 23:56

  V2 написав:Шановний godl!
Потрапив на цю гілку аналогічно Вам.
Через те, що знаю Вас по іншій гілці, коментувати пост не буду!
З повагою

Уважаемый V2, извиняюсь за свою догадку - но уж очень впечатлил ваш с Компом "дуплет", почти синхронный, равно негативно-эмоциональный и в этом смысле разнящийся лишь языком изложения.

И все же, хотел бы спросить у вас, действительно ли вас устраивает весь тот комплекс достижений и реформ, которого добилась наша власть за почти 4 года? Понимаю, что война, что была аннексия, и всё же для страны сделано намного меньше, чем для себя любимых - вон сколько магазинов "Рошен" в хороших местах Киева открыто и как неплохо под Борисполем смотрится площадка, где тот же "Рошен" открывает (или уже открыл) свое бесквитное производство. А есть еще производство техники для ВСУ там, где клепают "Богданы", и катеров на бывшей "Ленкузне" - как-то так, что всё в одни руки, и даже банк у ПАПа такой стойкий. Почему-то все персональное получается, а общее - не очень... ну, "то такэ, мабудь".

А Criticus'у хотел бы пожелать быть поточнее с отсылками, ведь в том случае можно было бы просто сказать типа "см. бюджетную роспись" или как там она называется.
godl
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 01:37

  godl написав:, неужели вы даже не догадываетесь, как можно использовать безвиз и как он многими используется для трудоустройства? Сначала едешь туристом, куда кто-то посоветовал, конкретно ищешь, договариваешься, возвращаешься, возможно какие-то документы делаешь, а потом едешь. В продвинутых профессиях можно договариваться в интернету, но в рабочих профессиях лучше и показать себя, и увидеть, куда податься.


а раньше что, 35 евро за визу были преградой?
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 02:11

  godl написав:
  V2 написав:
  Sommer написав:
Вот только частенько твои ссылки лживые, а твои факты - выдуманные.
Что, в принципе, нормально для зрадофила.


Звичайна маніпуляція цифрами та фактами, орієнтована на протестний електорат, який не надто обтяжує себе звичкою думати та аналізувати.

Прочитал дискуссию на на ветке - ну потому, что Criticus дважды был в недельном топе, да и тема реформ она ведь актуальна.

С одной стороны, посмотрел ссылку Criticus от 15.20 на закон Украины о бюджете и нигде не увидел именно в этой части расшифровки о том, как распределены деньги внутри МВД (лезть вглубь уже не было желания). То есть получается, что в споре применена не очень точная ссылка, на что обратил внимание, например, Sommer в посте от 17.45.

С другой стороны, был неприятно поражен синхронным "дуплетом" постов (13.24 и 13.37) от V2 и komp, которых ранее по другой ветке уважал. Здесь же, одинаковый резко негативный накал сразу как на русском, так и на украинском языках, как будто один человек в двух лицах. Впрочем, это лишь моя догадка и я, возможно, неправ.

Если же по сути смотреть на дискуссию, где крайние полюса - это зрадофилы и порохоботы, то как рядовой гражданин я вот вижу "красивые" е-декларации нашей верхушки и совсем (или почти совсем) не вижу значимых для меня результатов трудов этой верхушки, которой вечно что-то мешает. Например, когда Луцик (называю так, ибо не питаю ни малейшего уважения ни к нему, ни к его говорливой женушке-депутатше) был министром МВД, то кивал на плохую генпрокуратуру, которая якобы (!) проваливала результаты стараний его министерства. Теперь он возглавляет прокуратуру, но ему опять кто-то мешает - теперь суды. Кстати, в случае с делом Михо суды потихоньку движутся, что лишь демонстрирует их "результативность", когда к тому есть интерес наверху.

Многое можно валить на войну, на Путина (я никоим образом ни за РФ и ее политику), но может для кого-то это просто хорошая ширма, ведь в мутной воде рыбка лучше ловится. Когда нужно было нейтрализовывать Михо (вне оценки его действий), то очень быстро были найдены рычаги (даже такие грязные как отмена гражданства, ранее с помпой выданного). А вот если нужно судить крупного ворюгу, то воз и ныне там. Где 3-летней давности дело "бриллиантовых прокуроров"? Где дела по расстрелу Небесной сотни? Почему Пашинский может стрелять в людей, которые ему не пригляделись? В другой стране министр МВД сразу вышел бы в отставку после рюкзаков, на которых засветился сын, а у нас... Почему в Раде процветает кнопкодавство, почему Парубий просто продавливает законы, выставляя их по нескольку раз на повторное голосование, где поименный список коалиции, которая исходно состояла из 5 партий и имела почти конституционное большинство.

Я в упор не вижу прогресса за 4 года при власти вот этих ребят. Они подняли минималку и тут же полезли вверх цены. Они дают одним субсидии и тут же через завышенные тарифы опускают других (по сути, неявная уравниловка всех, кто несколько подалее от вершины). Бедные остаются столь же бедными, но на ступеньку к ним бодро подсаживают средне-бедных.

Безвиз, конечно, хорош как степень свободы, но в нашем случае он вымывает из страны активных людей, как продвинутых, так и обычных рабочих профессий. Поэтому добиваться его стоило одновременно с созданием хорошего инвестиционного климата, а не безвиз ради безвиза.

Как-то грустно смотреть на потуги власти, которая, приближаясь к выборам, рисует миражи реформ, раздает сначала подачки-повышения, затем обещания дальнейших повышений и тут же отыгрывает всё, перманентно опуская курс гривны. Лопнула почти сотня банков, а где севшие банкиры или топы этих банков?

В общем, мне кажется, что Criticus вполне заслужил двойное попадание в недельный топ, даже если его отсылки не всегда точны.

Ви так говорите, ніби усі попередні влади в Україні були кристально чисті, а ось ця влада думає тільки про себе...
Все пізнається в порвнянні！
andrijk777
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