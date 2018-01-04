Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-му

godl написав:

V2 написав: Sommer написав:

Вот только частенько твои ссылки лживые, а твои факты - выдуманные.

Что, в принципе, нормально для зрадофила. Вот только частенько твои ссылки лживые, а твои факты - выдуманные.Что, в принципе, нормально для зрадофила.



Звичайна маніпуляція цифрами та фактами, орієнтована на протестний електорат, який не надто обтяжує себе звичкою думати та аналізувати. Звичайна маніпуляція цифрами та фактами, орієнтована на протестний електорат, який не надто обтяжує себе звичкою думати та аналізувати.

Прочитал дискуссию на на ветке - ну потому, чтодважды был в недельном топе, да и тема реформ она ведь актуальна.С одной стороны, посмотрел ссылку Criticus от 15.20 на закон Украины о бюджете и нигде не увидел именно в этой части расшифровки о том, как распределены деньги внутри МВД (лезть вглубь уже не было желания). То есть получается, что в споре применена не очень точная ссылка, на что обратил внимание, например, Sommer в посте от 17.45.С другой стороны, был неприятно поражен синхронным "дуплетом" постов (13.24 и 13.37) от V2 и komp, которых ранее по другой ветке уважал. Здесь же, одинаковый резко негативный накал сразу как на русском, так и на украинском языках, как будто один человек в двух лицах. Впрочем, это лишь моя догадка и я, возможно, неправ.Если же по сути смотреть на дискуссию, где крайние полюса - это зрадофилы и порохоботы, то как рядовой гражданин я вот вижу "красивые" е-декларации нашей верхушки и совсем (или почти совсем) не вижу значимых для меня результатов трудов этой верхушки, которой вечно что-то мешает. Например, когда Луцик (называю так, ибо не питаю ни малейшего уважения ни к нему, ни к его говорливой женушке-депутатше) был министром МВД, то кивал на плохую генпрокуратуру, которая якобы (!) проваливала результаты стараний его министерства. Теперь он возглавляет прокуратуру, но ему опять кто-то мешает - теперь суды. Кстати, в случае с делом Михо суды потихоньку движутся, что лишь демонстрирует их "результативность", когда к тому есть интерес наверху.Многое можно валить на войну, на Путина (я никоим образом ни за РФ и ее политику), но может для кого-то это просто хорошая ширма, ведь в мутной воде рыбка лучше ловится. Когда нужно было нейтрализовывать Михо (вне оценки его действий), то очень быстро были найдены рычаги (даже такие грязные как отмена гражданства, ранее с помпой выданного). А вот если нужно судить крупного ворюгу, то воз и ныне там. Где 3-летней давности дело "бриллиантовых прокуроров"? Где дела по расстрелу Небесной сотни? Почему Пашинский может стрелять в людей, которые ему не пригляделись? В другой стране министр МВД сразу вышел бы в отставку после рюкзаков, на которых засветился сын, а у нас... Почему в Раде процветает кнопкодавство, почему Парубий просто продавливает законы, выставляя их по нескольку раз на повторное голосование, где поименный список коалиции, которая исходно состояла из 5 партий и имела почти конституционное большинство.Я в упор не вижу прогресса за 4 года при власти вот этих ребят. Они подняли минималку и тут же полезли вверх цены. Они дают одним субсидии и тут же через завышенные тарифы опускают других (по сути, неявная уравниловка всех, кто несколько подалее от вершины). Бедные остаются столь же бедными, но на ступеньку к ним бодро подсаживают средне-бедных.Безвиз, конечно, хорош как степень свободы, но в нашем случае он вымывает из страны активных людей, как продвинутых, так и обычных рабочих профессий. Поэтому добиваться его стоило одновременно с созданием хорошего инвестиционного климата, а не безвиз ради безвиза.Как-то грустно смотреть на потуги власти, которая, приближаясь к выборам, рисует миражи реформ, раздает сначала подачки-повышения, затем обещания дальнейших повышений и тут же отыгрывает всё, перманентно опуская курс гривны. Лопнула почти сотня банков, а где севшие банкиры или топы этих банков?В общем, мне кажется, что Criticus вполне заслужил двойное попадание в недельный топ, даже если его отсылки не всегда точны.