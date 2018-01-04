RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Більшість українців не хочуть
реформ, ухвалених у 2017-му

Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-му
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 23:55

Re: Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-м

  Criticus написав:Поверьте, придет новая власть - я буду критиковать ее. Вообще, это задача журналистов - критиковать власть. Только нынешние украинские журналисты делятся всего на 2 категории - запуганные, поэтому лояльные, и коррумпированные, поэтому лояльные.


Это совершенно упоротый подход под названием "а баба яга против".
из журналистов сейчас больше половины таких критиков и делятся они на тех, кто напрямую на подсосе у РФ или опосредованно, через кого-то из оппоблока.
власть сейчас активно песочат на большинстве СМИ, из которых часть у рыжего, часть у Бени, ньюсван мураевский и зик дыминского возможно как раз на деньги россиян через оппо, а лещ квартирный "онтикоррупционер" не гнушается в Сбербанк РФ к Григоришину сбегать ежели джинса срочная нужна - квартирка то здоровая - ремонта требует. даже 5й канал иногда нет-нет, да лайнеца навернет в адрес хозяев ))
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1511
З нами з: 20.04.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 00:03

Наверное результат такой.
Есть за что критиковать.

Байден и Ко тоже критически отзывались (наверное тоже *на подсосе*).

С тем, что оппа критикует с целью абы сменить на себя и зачастую утрирует, искажает -- полностью согласен.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18907
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1135 раз.
Подякували: 2624 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 00:16

Re: Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-м

Лично я не порохобот и не зрадофил, попробую возразить с рациональной точки зрения

  godl написав:А вот если нужно судить крупного ворюгу, то воз и ныне там. Где 3-летней давности дело "бриллиантовых прокуроров"?


в целом поддерживаю претензии к Луценко и к тому, что некоторые дела умышленно замыливают, чтобы дать обвиняемым выйти сухими из воды.

Где дела по расстрелу Небесной сотни?

покопайте в инете - есть и сидящие и виновные котоыре ныне недоступны. вполне вероятно что главные действующие стрелки сразу после побега яныка свалили в Крым ибо понимали свою участь


Почему Пашинский может стрелять в людей, которые ему не пригляделись?

Пашинский все сделал правильно и я бы на его месте поступил точно так же.
Можно задать вопрос почему у него ствол а мне нельзя, но это вопрос уже не к Пашинскому, да и вообще вопрос очень сложный - как разрешить стволы нормальным людям, но не дать их идиотам, притворяющимся нормальными людьми. Тут даже ошибка в 10% приведет к будущим серьезным жертвам. Нет, ну конечно неадекваты в итоге перестреляются и сядут, но большее кол-во жертв будут среди случайно мимо проходящих.

В другой стране министр МВД сразу вышел бы в отставку после рюкзаков, на которых засветился сын, а у нас...

у нас так много плодят зрады на каждом шагу, что в этом инфошуме теперь не поймешь где реальная зрада. лично для меня вина его сына неочевидна. да и не верится, при таких деньгам палиться на такой мелочи... (то же кстати и к Порошенко с заказами на Кузне, но там уже предметно разобрали).

Почему в Раде процветает кнопкодавство, почему Парубий просто продавливает законы, выставляя их по нескольку раз на повторное голосование, где поименный список коалиции, которая исходно состояла из 5 партий и имела почти конституционное большинство.

главным образом потому что избиратель на выборах думает кошельком и задним местом. а уже на выходе плоды его стараний работают точно через то же место.
когда депутат отсутствует в Раде, его карточка где-то ходит по рукам, а потом он же снова избирается по своему округу, извините но по другому я это трактовать не могу.

Я в упор не вижу прогресса за 4 года при власти вот этих ребят.

я сравниваю с февралем 2015 и вижу прогресс чуть ли не в 2 раза. причины падения 03.2014-02.2015 я уже писал и тут всецело заслуга попередныков - искусственно удерживали курс, наплодили запредельное число левых банков (их и сейчас больше чем нужно), создали и продолжают создавать благоприятный полигон для вторжения врагов. собственно то, что они свалили к врагам и есть показатель

Они подняли минималку и тут же полезли вверх цены.

подняли на 100%, цены выросли на 10-20%. плюсов куча

Они дают одним субсидии и тут же через завышенные тарифы опускают других (по сути, неявная уравниловка всех, кто несколько подалее от вершины). Бедные остаются столь же бедными, но на ступеньку к ним бодро подсаживают средне-бедных.

это временная мера. со временем будет реальная конкуренция и тарифы уже не смогут быть столь неоправданно завышенными. кроме того, с ростом доходов населения процент субсидиантов упадет до вменяемого значения.
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1511
З нами з: 20.04.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 00:39

Re: Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-м

Кстати, насчет манипуляций, совсем дешевеньких, "на среднестатического избирателя"

на пенсию по крайней мере за 10 лет до смерти (а предлагают нам выходить на пенсию в возрасте, который всего то на 2 года ниже средней продолжительности жизни!),


для неокрепших умов вроде выглядит зрадно - ну а че, средняя продолжительность 62, на пенсию в 60, ужас какой всего 2 года пенсии. и никак не складывается пазл - а как жеж оно так получилось что вроде так мало жить на пенсии, а пенсионеров в стране уже больше, чем людей, которые в этот ПФ платят?
фишка в том, что "средний возраст дожития" (т.е. среднее кол-во лет, которое живет пенс в Украине после выхода на пенсию) значительно выше 10 лет. потому что люди вот такие капризные - один живет 82 года, а второй 42. и в среднем получается 62. Но только вот тому первому еще 22 года нужно платить. а тот кто должен был еще 18 лет отчислять, уже не будет.
да и количество выходящих на пенсию сейчас гораздо больше тех, кто переходит в "работники". Потому что в 1957, до "демографического перехода" рожали значительно больше, чем в 1997, после него.


не вправе рассчитывать на то, что газ, добываемый из украинских недр, будет отапливать дома украинцев с наценкой 10-15%, а не 300% к себестоимости. И на многое другое не вправе рассчитывать.

и здесь та же петрушка. ключевые слова - разведка, добыча / схемы по продаже газа, купленного по скидкам как для бытовых нужд населения.
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1511
З нами з: 20.04.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6789
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 28 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році... 1 ... 26, 27, 28
R2 » Чет 04 січ, 2018 10:44
274 8782
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 січ, 2018 02:08
rjkz
В Україні хочуть продавати найдешевший автомобіль у світі 1, 2, 3
R2 » Сер 10 січ, 2018 09:44
29 1420
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 січ, 2018 00:52
galex
Hyundai скоротила продажі автомобілів на 6,5% в 2017 році
R2 » Сер 10 січ, 2018 09:16
1 48
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 січ, 2018 09:17
nalim
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (20722)
11.01.2018 01:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.