Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-му

Додано: Чет 11 січ, 2018 00:16

godl написав: А вот если нужно судить крупного ворюгу, то воз и ныне там. Где 3-летней давности дело "бриллиантовых прокуроров"? А вот если нужно судить крупного ворюгу, то воз и ныне там. Где 3-летней давности дело "бриллиантовых прокуроров"?

Где дела по расстрелу Небесной сотни?

Почему Пашинский может стрелять в людей, которые ему не пригляделись?

В другой стране министр МВД сразу вышел бы в отставку после рюкзаков, на которых засветился сын, а у нас...



Почему в Раде процветает кнопкодавство, почему Парубий просто продавливает законы, выставляя их по нескольку раз на повторное голосование, где поименный список коалиции, которая исходно состояла из 5 партий и имела почти конституционное большинство.

Я в упор не вижу прогресса за 4 года при власти вот этих ребят.

Они подняли минималку и тут же полезли вверх цены.

Они дают одним субсидии и тут же через завышенные тарифы опускают других (по сути, неявная уравниловка всех, кто несколько подалее от вершины). Бедные остаются столь же бедными, но на ступеньку к ним бодро подсаживают средне-бедных.

Лично я не порохобот и не зрадофил, попробую возразить с рациональной точки зренияв целом поддерживаю претензии к Луценко и к тому, что некоторые дела умышленно замыливают, чтобы дать обвиняемым выйти сухими из воды.покопайте в инете - есть и сидящие и виновные котоыре ныне недоступны. вполне вероятно что главные действующие стрелки сразу после побега яныка свалили в Крым ибо понимали свою участьПашинский все сделал правильно и я бы на его месте поступил точно так же.Можно задать вопрос почему у него ствол а мне нельзя, но это вопрос уже не к Пашинскому, да и вообще вопрос очень сложный - как разрешить стволы нормальным людям, но не дать их идиотам, притворяющимся нормальными людьми. Тут даже ошибка в 10% приведет к будущим серьезным жертвам. Нет, ну конечно неадекваты в итоге перестреляются и сядут, но большее кол-во жертв будут среди случайно мимо проходящих.у нас так много плодят зрады на каждом шагу, что в этом инфошуме теперь не поймешь где реальная зрада. лично для меня вина его сына неочевидна. да и не верится, при таких деньгам палиться на такой мелочи... (то же кстати и к Порошенко с заказами на Кузне, но там уже предметно разобрали).главным образом потому что избиратель на выборах думает кошельком и задним местом. а уже на выходе плоды его стараний работают точно через то же место.когда депутат отсутствует в Раде, его карточка где-то ходит по рукам, а потом он же снова избирается по своему округу, извините но по другому я это трактовать не могу.я сравниваю с февралем 2015 и вижу прогресс чуть ли не в 2 раза. причины падения 03.2014-02.2015 я уже писал и тут всецело заслуга попередныков - искусственно удерживали курс, наплодили запредельное число левых банков (их и сейчас больше чем нужно), создали и продолжают создавать благоприятный полигон для вторжения врагов. собственно то, что они свалили к врагам и есть показательподняли на 100%, цены выросли на 10-20%. плюсов кучаэто временная мера. со временем будет реальная конкуренция и тарифы уже не смогут быть столь неоправданно завышенными. кроме того, с ростом доходов населения процент субсидиантов упадет до вменяемого значения.