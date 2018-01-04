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Більшість українців не хочуть
реформ, ухвалених у 2017-му

Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-му
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 13:31

  andrijk777 написав:
  Дваждыдвашник написав:Вы мне только скажите, когда достигнем уровня 2013 года?

Надіюсь ми ніколи не досягнемо рівня "успіхів" 2013 року, коли сальдо зовнішньоторговельного балансу було -15,5 мільярдів доларів. І по факту це сальдо оплачувалось кредитами і ЗВР.

Это ужасно. Украинцы массово покупали импортные авто, бытовую технику, смартфоны и компьютеры.
Мерзавцы, ватники и сепары, не хотели покупать отечественные авто, бытовую технику, смартфоны и компьютеры.
Да что там авто! Эти твари не хотят пить выращенный в Карпатах кофе, не хотят кушать выращенные на херсонщине бананы, апельсины и грейпрфруты, и даже, о ужас, не всегда отдавали предпочтение отечественным рошеновским шоколадкам!!!
Кстати, уважаемый патриот, какое у вас авто? Где сделана ваша стиральная машина, компьютер и телефон?
Или вы тоже приняли посильное участие в перекосе баланса, а теперь перекладываете вину на других?
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 13:37

Re: ніколи

  Дваждыдвашник написав:патриот, какое у вас авто? Где сделана ваша стиральная машина, компьютер и телефон?
Или вы тоже приняли посильное участие в перекосе баланса, а теперь перекладываете вину на других?

С ходу определять виновного не каждый может. А заставлять себя пользоваться некачесвенной продукцией вообще никто.
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 13:50

Re: Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-м

  Дваждыдвашник написав:Это ужасно. Украинцы массово покупали импортные авто, бытовую технику, смартфоны и компьютеры.
Мерзавцы, ватники и сепары, не хотели покупать отечественные авто, бытовую технику, смартфоны и компьютеры.
Да что там авто! Эти твари не хотят пить выращенный в Карпатах кофе, не хотят кушать выращенные на херсонщине бананы, апельсины и грейпрфруты, и даже, о ужас, не всегда отдавали предпочтение отечественным рошеновским шоколадкам!!!

Греки теж були такі "розумні", коли нахапались дешевих кредитів.
І своїх ватанів, які ходять на демонстрації, там теж хватає. Тільки повернути стару лафу не вийде ни в їхніх, ні в наших ватанів. І чого б це? ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 15:20

  Дваждыдвашник написав:
  andrijk777 написав:
  Дваждыдвашник написав:Вы мне только скажите, когда достигнем уровня 2013 года?

Надіюсь ми ніколи не досягнемо рівня "успіхів" 2013 року, коли сальдо зовнішньоторговельного балансу було -15,5 мільярдів доларів. І по факту це сальдо оплачувалось кредитами і ЗВР.

Это ужасно. Украинцы массово покупали импортные авто, бытовую технику, смартфоны и компьютеры.
Мерзавцы, ватники и сепары, не хотели покупать отечественные авто, бытовую технику, смартфоны и компьютеры.
Да что там авто! Эти твари не хотят пить выращенный в Карпатах кофе, не хотят кушать выращенные на херсонщине бананы, апельсины и грейпрфруты, и даже, о ужас, не всегда отдавали предпочтение отечественным рошеновским шоколадкам!!!
Кстати, уважаемый патриот, какое у вас авто? Где сделана ваша стиральная машина, компьютер и телефон?
Или вы тоже приняли посильное участие в перекосе баланса, а теперь перекладываете вину на других?

Тобто я, купляючи імпортну техніку винуватий в тому що баланс від'ємний?
Вибачте, але це повна нісенітниця, яка тільки підкреслює ваш низький рівень знань в економіці.
Загалом є 2 шляхи подолання від'ємного балансу:
1. Заборона/обмеження імпорту. Аля СССР. Між іншим сучасна Європа також користується цим інструментом. Наприклад, квоти і мита.
2. Зниження курсу нац. валюти. Тоді експорт збільшується а, імпорт зменшується. За свої зароблені гривні, я вже можу купити не дві імпортні стіралки а одну.
Якщо ж нічого не робити, а економіка відкрита(не пункт 1), то через деякий час пункт 2 наступає автоматично, незалежно від дій влади. Ось і все.
andrijk777
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