Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-му
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Дваждыдвашник написав:Вы мне только скажите, когда достигнем уровня 2013 года?
Надіюсь ми ніколи не досягнемо рівня "успіхів" 2013 року, коли сальдо зовнішньоторговельного балансу було -15,5 мільярдів доларів. І по факту це сальдо оплачувалось кредитами і ЗВР.
Это ужасно. Украинцы массово покупали импортные авто, бытовую технику, смартфоны и компьютеры. Мерзавцы, ватники и сепары, не хотели покупать отечественные авто, бытовую технику, смартфоны и компьютеры. Да что там авто! Эти твари не хотят пить выращенный в Карпатах кофе, не хотят кушать выращенные на херсонщине бананы, апельсины и грейпрфруты, и даже, о ужас, не всегда отдавали предпочтение отечественным рошеновским шоколадкам!!! Кстати, уважаемый патриот, какое у вас авто? Где сделана ваша стиральная машина, компьютер и телефон? Или вы тоже приняли посильное участие в перекосе баланса, а теперь перекладываете вину на других?
Дваждыдвашник написав:патриот, какое у вас авто? Где сделана ваша стиральная машина, компьютер и телефон? Или вы тоже приняли посильное участие в перекосе баланса, а теперь перекладываете вину на других?
С ходу определять виновного не каждый может. А заставлять себя пользоваться некачесвенной продукцией вообще никто.
Дваждыдвашник написав:Это ужасно. Украинцы массово покупали импортные авто, бытовую технику, смартфоны и компьютеры. Мерзавцы, ватники и сепары, не хотели покупать отечественные авто, бытовую технику, смартфоны и компьютеры. Да что там авто! Эти твари не хотят пить выращенный в Карпатах кофе, не хотят кушать выращенные на херсонщине бананы, апельсины и грейпрфруты, и даже, о ужас, не всегда отдавали предпочтение отечественным рошеновским шоколадкам!!!
Греки теж були такі "розумні", коли нахапались дешевих кредитів. І своїх ватанів, які ходять на демонстрації, там теж хватає. Тільки повернути стару лафу не вийде ни в їхніх, ні в наших ватанів. І чого б це?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Дваждыдвашник написав:Вы мне только скажите, когда достигнем уровня 2013 года?
Надіюсь ми ніколи не досягнемо рівня "успіхів" 2013 року, коли сальдо зовнішньоторговельного балансу було -15,5 мільярдів доларів. І по факту це сальдо оплачувалось кредитами і ЗВР.
Это ужасно. Украинцы массово покупали импортные авто, бытовую технику, смартфоны и компьютеры. Мерзавцы, ватники и сепары, не хотели покупать отечественные авто, бытовую технику, смартфоны и компьютеры. Да что там авто! Эти твари не хотят пить выращенный в Карпатах кофе, не хотят кушать выращенные на херсонщине бананы, апельсины и грейпрфруты, и даже, о ужас, не всегда отдавали предпочтение отечественным рошеновским шоколадкам!!! Кстати, уважаемый патриот, какое у вас авто? Где сделана ваша стиральная машина, компьютер и телефон? Или вы тоже приняли посильное участие в перекосе баланса, а теперь перекладываете вину на других?
Тобто я, купляючи імпортну техніку винуватий в тому що баланс від'ємний? Вибачте, але це повна нісенітниця, яка тільки підкреслює ваш низький рівень знань в економіці. Загалом є 2 шляхи подолання від'ємного балансу: 1. Заборона/обмеження імпорту. Аля СССР. Між іншим сучасна Європа також користується цим інструментом. Наприклад, квоти і мита. 2. Зниження курсу нац. валюти. Тоді експорт збільшується а, імпорт зменшується. За свої зароблені гривні, я вже можу купити не дві імпортні стіралки а одну. Якщо ж нічого не робити, а економіка відкрита(не пункт 1), то через деякий час пункт 2 наступає автоматично, незалежно від дій влади. Ось і все.