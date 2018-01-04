Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-му
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sal написав:“Непросто проводить реформы в стране, в которой идет война. Но это именно то, что мы сумели сделать. Мы стабилизировали инфляцию, восстановили экономический рост и снизили бюджетный дефицит”, – сказал Порошенко.
Можно много раз обманывать одного человека (доверчивого), можно один раз обмануть сразу многих, но обманывать (очень) многих и много раз - получается плохо.
В 2014 году некто пообещал за пару недель завершить войну и (впервые в новой украинской истории) стал "однотуровым" президентом (я за него не голосовал, потому что олигарх, да еще "весь в шоколаде").
Судить по этим успехам (см. последнюю фразу из трех процитированных) - это в очередной раз поверить разводящему (разве это нормально - принимать бюджет в искусственно созданном цейтноте, иногда почти с голоса, в конце сессии и где-то под ночь, хорошо выморив несогласных депутатов). Мне противен был (и есть) "несудимый" невежда янык, но теперь к этому уровню моего восприятия приблизился наш нынешний намного более образованный и молодой лидер. Не буду повторять, что особо не вижу результатов реформ (для тех, кто считает, что то ответственность правительства, так премьер - это его земляк и ставленник).
Вроде бы простой вопрос расстановка кадров, ведь за почти ЧЕТЫРЕ года уже как-то можно было бы разрулить хотя бы те позиции, которые непосредственно выставляет президент. В 2014 министром обороны назначили Гелетея, который еще за пару лет до того был чьим-то охранником (начальником охраны) и получили Иловайск к Дню Независимости. Потом прокурорская череда: Ярема, Шокин и теперь Югик. В итоге всё куда-то зависло. Юрик ухитрился сдать агентов под прикрытием - таки вылезло отсутствие у него юр образования. Помню как годом ранее он с помпой арестовывал 2 десятка налоговиков еще рыговских, свозили их с помпой со всей Украины на вертолетах и да еще под ТВ-съемку. И где итог той выставы? На НБУ президент предложил Гонтареву, которая еще в ICU помогала яныку выводить деньги. Теперь эта пани (которая нынче "стабилизировала" не то инфляцию (см цитату), не то гривну) находится где-то вне Украины, а пост главы НБУ "гуляет" почти год. Неужто президент не может предложить кандидатуру? Или может, но такую, что свой интерес в упор не стыкуется с другими интересами? Вот и плывет курс куда-то вдаль, в очередной раз. А что с кадрами ЦИК, которые уже около двух лет как пересидели свой регламентный срок? Там ведь до сих заправляет "рыг" Охендовский, там и сестричка Лукаш "бдит на стреме". Хода обновлению не дают, а почему? Это же не то, чтобы инвестиции в неньку завести, где чужих инвесторов убеждать надо. А тут - ну выдвиньте, проголосуйте, однако зачем, ведь "хорошо подвешенные" люди лучше отрабатывают.
А чисто в личном плане? Вот, помню историю, как лет 30+ назад Ли Якокка взялся вытаскивать концерн "Крайслер", тогда очень хорошо просевший. Себе он сразу же назначил з/п в ОДИН доллар в год (как нанятый менеджер он должен был получать з/п). И через несколько лет он таки вытащил гигантский концерн наверх. У нас война? Так и там были войны (между конкурентами). Совсем недавно, ну совсем, читаю, что отпрыск президента, подсаженный им в Раду, не погнушался получить 50 тысяч гривен командировочных за свою поездку в Бангладеш по линии парламента. Кстати, а чего он добивался/добился в этой поездке или просто покатался "на юга"? Мелкий факт, да? Да и сумма для семьи долларового миллиардера ведь просто ничтожная. Или эти люди забывают, что сын, как и папа, они "люди публичные" и их действия (или бездействие) смотрится под микроскопом: кому много дано - с того и спрос большой.
Своеобразную оценку нашему процессу реформ дает Запад, который резко притормозил свою финансовую помощь Украине. Где те давно обещанные транши МВФ? Возможно, там решили, ну не давать же их на очередные распилы и лить как воду в песок...
Я не всепропальщик. Долго терпел и все еще терплю это затянувшееся реформирование, но доколе? Особенно глядя как с размахом дети некоторых во власти гуляют свадьбы в военное время и как такие важные мероприятия посещают президент и другие члены нашей "стратегической семерки". А госохрана, что под началом все того же Гелетея, мочит журналистов, пытающихся снимать всего лишь парад больших гостей...
godl написав:Своеобразную оценку нашему процессу реформ дает Запад, который резко притормозил свою финансовую помощь Украине. Где те давно обещанные транши МВФ? Возможно, там решили, ну не давать же их на очередные распилы и лить как воду в песок... Я не всепропальщик.
Значить Ющенко і Яник проводили офігітельні реформи, раз захід вливав їм допомоги в рази більше ніж Пороху. Назвіть будь-ласка які вони провели реформи? Захід грає в свою гру. І думає перш за все про себе. Крім того захід дуже інертний. Він все робить дуже обдумано і послідовно. І як наслідок часто дуже неадекватно і запізно реагує на зміну ситуації на непріоритетних для нього напрямках(таких, як Україна). І ви якраз 100% всепропальшик, раз строчите такі пости.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 11 січ, 2018 21:51, всього редагувалось 1 раз.
godl написав:Я не всепропальщик. Долго терпел и все еще терплю это затянувшееся реформирование, но доколе?
І що робити? Прийде Мустафа Найем і арештує Порошенко? Ні, не прийде. Буде міхомайдан? Ні, не буде. Будуть вибори. За кого Ви буде голосувати - хто буде робити реформи? Це конкретне питання, на яке треба дати конкретну відповідь, інакше Ваш виступ не має сенсу. Абсолютно ніякого.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
godl написав:Своеобразную оценку нашему процессу реформ дает Запад, который резко притормозил свою финансовую помощь Украине. Где те давно обещанные транши МВФ? Возможно, там решили, ну не давать же их на очередные распилы и лить как воду в песок... Я не всепропальщик.
Значить Ющенко і Яник проводили офігітельні реформи, раз захід вливав їм допомоги в рази більше ніж Пороху. Назвіть будь-ласка які вони провели реформи? Захід грає в свою гру. І думає перш за все про себе. Крім того захід дуже інертний. Він все робить дуже обдумано і послідовно. І як наслідок часто дуже неадекватно і запізно реагує на зміну ситуації на непріоритетних для нього напрямках(таких, як Україна). І ви якраз 100% всепропальшик, раз строчите такі пости.
Начну с вашего Запад "думает прежде всего о себе". Эти слова можно двояко интерпретировать. Например, если у соседа почему-то происходит нечто нехорошее, то можно сказать, что "меня это не касается" и это будет одна интерпретация. А можно как-то войти в положение, помочь и со временем увидеть рядом нечто здоровое и красивое - и это другая интерпретация "думать прежде всего о себе". Я не знаю, какой из них придерживаетесь вы, andrijk777, но судя по всему, вы эгоист, кондовый к тому же.
В том, когда сосед оказывает помощь, важно наблюдать не только за размером, но и за динамикой. Когда у соседа появляется новый лидер, то только недалекий готов сразу встретить его в штыки, даже не попытавшись наладить отношения. Кстати, 5-10 млрд долларов по меркам Запада не такая уж огромная сумма - посмотрите во что оцениваются убытки, например, от недавнего тайфуна, залившего Хьюстон. Запад пробовал налаживать отношения со всяким нашим президентом. А вот динамика, о которой я говорю, как раз показывает насколько быстро к Западу приходило разочарование... Замечу, что Юща и Пороха изначально в Вашингтоне приняли очень хорошо, Ющ даже в Конгрессе речь под аплодисменты держал. Янеку за пиар-встречу с Обамой пришлось платить аванс, сдав наш последний 90-килограммовый запас боевого урана.
Насчет тех 100%, которые вы не скупясь мне дали, так я три с лишним года терпел, даже на форумах не пытаясь говорить что-то критическое, наоборот, думал и надеялся, что дело прежде всего в войне, однако, она, война, кой-кому, видимо, как мать родная - все списывает. Может, по вашему, и дальше молча смотреть и гадать, чего в наших неудачах больше: не профессионализма или обычной корысти?
andrijk777 написав:godl Я вас спитав які Ющ і Яник реформи провели? А ви знову лекцію ні про що прочитали.
Вам, как непонятливому, я объяснил, почему нормальные политики (мировые игроки) начинают знакомство с позитива и почему, как полагаю, могли быть даны те кредиты. Вы же меня толкаете (пытаетесь) к третьестепенного вопросу назвать плюсы тех президентств. Для меня Ющ - это иудушка, который пропилил первый майдан, в лучшем случае он - "пчеловод, слегка разбирающийся в трипольской культуре". Про зека и говорить не хочу - хорошего от них обоих было всего ничего, один в основном сучился с Тимошенко (и даже не смог раскрыть от чего и кто ему лицо попортил, вот такой себе красавец-мужчина был и вдруг перестал), второй крал, бегал по пенькам, строил Межигорье, убивал зверье и был труслив (помните, как пал от яйца и как дряпал из Украины).
Нынешний, как мне кажется, пользуется поддержкой лишь постольку, поскольку Запад поддерживает Украину, а не его в Украине. Но, что характерно, личный бизнес у Порошенко процветает. Он, бедный, "никак не может" продать "Рошен", так как "рынок нынче не тот и правильной цены не дадут", но вот он и Гройсман очень за приватизацию стратегических предприятий... и здесь плевать им, что "рынок не тот", ведь так за малые деньги можно своим (или даже себе родимым через подставные офшоры) продать.
Своеобразную оценку нашему процессу реформ дает Запад, который резко притормозил свою финансовую помощь Украине.
Отже з ваших слів захід дивиться що реформ немає і не дає допомоги. Факт: При Ющенку і Янику захід давав фінансову допомогу Україні, і не маленьку. Висновок: Захід бачив якісь реформи при Ющенку і Янику. Питання до вас: Які реформи побачив захід при Ющенку і Янику? Або заберіть свої слова назад про відсутність процесу реформ в Україні.
godl Читаю ваші пости ще з гілки шановного Квестора, не завжди з вами погоджувався. Але тут приємно здивований що нарешті і Ви "прозріли" ПС в дискусію з дописувачами-захисниками влади реформаторів краще не вступайте; цінуйте свій час. Я просто додаю таких в ігнор; налаштування форуму таке дозволяють.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer