Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-му

Додано: Чет 11 січ, 2018 21:38

sal написав: “Непросто проводить реформы в стране, в которой идет война. Но это именно то, что мы сумели сделать. Мы стабилизировали инфляцию, восстановили экономический рост и снизили бюджетный дефицит”, – сказал Порошенко. “Непросто проводить реформы в стране, в которой идет война. Но это именно то, что мы сумели сделать. Мы стабилизировали инфляцию, восстановили экономический рост и снизили бюджетный дефицит”, – сказал Порошенко.

Можно много раз обманывать одного человека (доверчивого), можно один раз обмануть сразу многих, но обманывать (очень) многих и много раз - получается плохо.В 2014 году некто пообещал за пару недель завершить войну и (впервые в новой украинской истории) стал "однотуровым" президентом (я за него не голосовал, потому что олигарх, да еще "весь в шоколаде").Судить по этим успехам (см. последнюю фразу из трех процитированных) - это в очередной раз поверить разводящему (разве это нормально - принимать бюджет в искусственно созданном цейтноте, иногда почти с голоса, в конце сессии и где-то под ночь, хорошо выморив несогласных депутатов). Мне противен был (и есть) "несудимый" невежда янык, но теперь к этому уровню моего восприятия приблизился наш нынешний намного более образованный и молодой лидер. Не буду повторять, что особо не вижу результатов реформ (для тех, кто считает, что то ответственность правительства, так премьер - это его земляк и ставленник).Вроде бы простой вопрос расстановка кадров, ведь за почти ЧЕТЫРЕ года уже как-то можно было бы разрулить хотя бы те позиции, которые непосредственно выставляет президент. В 2014 министром обороны назначили Гелетея, который еще за пару лет до того был чьим-то охранником (начальником охраны) и получили Иловайск к Дню Независимости. Потом прокурорская череда: Ярема, Шокин и теперь Югик. В итоге всё куда-то зависло. Юрик ухитрился сдать агентов под прикрытием - таки вылезло отсутствие у него юр образования. Помню как годом ранее он с помпой арестовывал 2 десятка налоговиков еще рыговских, свозили их с помпой со всей Украины на вертолетах и да еще под ТВ-съемку. И где итог той выставы? На НБУ президент предложил Гонтареву, которая еще в ICU помогала яныку выводить деньги. Теперь эта пани (которая нынче "стабилизировала" не то инфляцию (см цитату), не то гривну) находится где-то вне Украины, а пост главы НБУ "гуляет" почти год. Неужто президент не может предложить кандидатуру? Или может, но такую, что свой интерес в упор не стыкуется с другими интересами? Вот и плывет курс куда-то вдаль, в очередной раз. А что с кадрами ЦИК, которые уже около двух лет как пересидели свой регламентный срок? Там ведь до сих заправляет "рыг" Охендовский, там и сестричка Лукаш "бдит на стреме". Хода обновлению не дают, а почему? Это же не то, чтобы инвестиции в неньку завести, где чужих инвесторов убеждать надо. А тут - ну выдвиньте, проголосуйте, однако зачем, ведь "хорошо подвешенные" люди лучше отрабатывают.А чисто в личном плане? Вот, помню историю, как лет 30+ назад Ли Якокка взялся вытаскивать концерн "Крайслер", тогда очень хорошо просевший. Себе он сразу же назначил з/п в ОДИН доллар в год (как нанятый менеджер он должен был получать з/п). И через несколько лет он таки вытащил гигантский концерн наверх. У нас война? Так и там были войны (между конкурентами). Совсем недавно, ну совсем, читаю, что отпрыск президента, подсаженный им в Раду, не погнушался получить 50 тысяч гривен командировочных за свою поездку в Бангладеш по линии парламента. Кстати, а чего он добивался/добился в этой поездке или просто покатался "на юга"? Мелкий факт, да? Да и сумма для семьи долларового миллиардера ведь просто ничтожная. Или эти люди забывают, что сын, как и папа, они "люди публичные" и их действия (или бездействие) смотрится под микроскопом: кому много дано - с того и спрос большой.Своеобразную оценку нашему процессу реформ дает Запад, который резко притормозил свою финансовую помощь Украине. Где те давно обещанные транши МВФ? Возможно, там решили, ну не давать же их на очередные распилы и лить как воду в песок...Я не всепропальщик. Долго терпел и все еще терплю это затянувшееся реформирование, но доколе? Особенно глядя как с размахом дети некоторых во власти гуляют свадьбы в военное время и как такие важные мероприятия посещают президент и другие члены нашей "стратегической семерки". А госохрана, что под началом все того же Гелетея, мочит журналистов, пытающихся снимать всего лишь парад больших гостей...