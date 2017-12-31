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Більшість українців не хочуть
реформ, ухвалених у 2017-му

Більшість українців не хочуть реформ, ухвалених у 2017-му
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:22

Конечно реформы нужны обществу. Оно ведь не в шоколаде.
Неплохо было бы услышать методы и инструменты их реализации обществом.
Как и кто.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 23:42

  detroytred написав:Конечно реформы нужны обществу. Оно ведь не в шоколаде.
Неплохо было бы услышать методы и инструменты их реализации обществом.
Как и кто.

обществу нужны реформы направленные на улучшения качества жизни, а в олигархической стране власть обслуживает не интересы общества, а интересы олигархов...
Cler
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