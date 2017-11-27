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ФДМУ оголосив про підготовку
двох великих підприємств до...

ФДМУ оголосив про підготовку двох великих підприємств до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 21:05

ФДМУ оголосив про підготовку двох великих підприємств до...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив керівник Фонду Віталій Трубаров на своїй Facebook-сторінці.

Дивися повний текст ФДМУ оголосив про підготовку двох великих підприємств до продажу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 21:05

Вместо поиска эффективных методов управления,ведется тупая распродажа государственной собственности.так упоавлять экономикой может и дурак.
sena_2008atp
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