Про це повідомив керівник Фонду Віталій Трубаров на своїй Facebook-сторінці.
Дивися повний текст ФДМУ оголосив про підготовку двох великих підприємств до продажу.
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 21:05
ФДМУ оголосив про підготовку двох великих підприємств до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ФДМУ оголосив про підготовку двох великих підприємств до продажу.
Додано: П'ят 05 січ, 2018 21:05
Вместо поиска эффективных методов управления,ведется тупая распродажа государственной собственности.так упоавлять экономикой может и дурак.
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