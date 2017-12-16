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Мрія перекупника: названо
найвигідніші для перепродажу...

Мрія перекупника: названо найвигідніші для перепродажу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 21:27

Мрія перекупника: названо найвигідніші для перепродажу...

Пропонуємо до обговорення:
Одні машини втрачають третину вартості відразу після виїзду з салону, інші ж не особливо дешевшають через 2-3 роки експлуатації

Дивися повний текст Мрія перекупника: названо найвигідніші для перепродажу автомобілі (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 21:28

Не соответствует действительности. Например, новый опель ампера стоит 52-54 тыс евро, 3х годичный 12-15 тыс евро, итого, падение стоимости 75%, а в статье 45%
civ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:42

чес это а не рейтинг ))))) ага, ага, так мы и поверили в то, что какие-то несуразные машины в каких-то фантастических комплектациях теряют меньше всего в цене и это теряют составляет в районе аж 50%!!!!

Берем первую попавшуюся на глаза Тойоту Короллу. За 3 года она потеряет в цене около 25-33%. Сузуки, Ниссан, Хонда теряют чуть больше - в районе 28-35%. И т.д.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 00:03

  buratinyo написав:чес это а не рейтинг ))))) ага, ага, так мы и поверили в то, что какие-то несуразные машины в каких-то фантастических комплектациях теряют меньше всего в цене и это теряют составляет в районе аж 50%!!!!

Берем первую попавшуюся на глаза Тойоту Короллу. За 3 года она потеряет в цене около 25-33%. Сузуки, Ниссан, Хонда теряют чуть больше - в районе 28-35%. И т.д.

Это рейтинг в Европушке.
Там машины дешевеют, чтобы ихъ потом можно было продавать в Украинушку по цене металлолома. :)
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
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