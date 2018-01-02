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В Японії продали тунця за
третину мільйона доларів

В Японії продали тунця за третину мільйона доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 21:51

В Японії продали тунця за третину мільйона доларів

Пропонуємо до обговорення:
Величезна рибина стала головним лотом аукціону на ринку морепродуктів Цукідзі в Токіо. Її виловили в Тихому океані.

Дивися повний текст В Японії продали тунця за третину мільйона доларів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 21:51

если вы про этого в 212кг, то там 650тыс дол.
https://www.theguardian.com/world/2017/jan/05/bluefin-tuna-sells-for-500000-at-japan-auction-amid-overfishing-concerns
а если про другого, то какой у него вес?
arheops
 
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