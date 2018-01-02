Величезна рибина стала головним лотом аукціону на ринку морепродуктів Цукідзі в Токіо. Її виловили в Тихому океані.
Дивися повний текст В Японії продали тунця за третину мільйона доларів.
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Додано: П'ят 05 січ, 2018 21:51
В Японії продали тунця за третину мільйона доларів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Японії продали тунця за третину мільйона доларів.
Додано: П'ят 05 січ, 2018 21:51
если вы про этого в 212кг, то там 650тыс дол.
https://www.theguardian.com/world/2017/jan/05/bluefin-tuna-sells-for-500000-at-japan-auction-amid-overfishing-concerns
а если про другого, то какой у него вес?
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