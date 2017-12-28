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Омелян анонсував
захід Ryanair

Омелян анонсував захід Ryanair
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 00:03

Омелян анонсував захід Ryanair

Пропонуємо до обговорення:
Про це міністр сказав в ефірі телеканалу Еспрессо, передає avianews.com.

Дивися повний текст Омелян анонсував захід Ryanair.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 00:03

это как минимум 10-й анонс, а Ryanair по этому поводу пока ничего не объявлял...
Тракторист
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