Про це міністр сказав в ефірі телеканалу Еспрессо, передає avianews.com.
Дивися повний текст Омелян анонсував захід Ryanair.
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Додано: Суб 06 січ, 2018 00:03
Омелян анонсував захід Ryanair
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Омелян анонсував захід Ryanair.
Додано: Суб 06 січ, 2018 00:03
это как минимум 10-й анонс, а Ryanair по этому поводу пока ничего не объявлял...
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