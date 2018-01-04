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У Кабміні повідомили, як змінився
обсяг експорту в 2017 році

У Кабміні повідомили, як змінився обсяг експорту в 2017 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 00:03

У Кабміні повідомили, як змінився обсяг експорту в 2017 році

Пропонуємо до обговорення:
В уряді наголосили, що майже 40% українського експорту - це частка Європейського Союзу.

Дивися повний текст У Кабміні повідомили, як змінився обсяг експорту в 2017 році.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 00:03

а в 2013г было 63,3млрд, и в том же 2013г с Евросоюзом те же 16 млрд экспорта было... гройцман, где ты увидел увеличение!?
Cactus
 
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Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

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