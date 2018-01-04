В уряді наголосили, що майже 40% українського експорту - це частка Європейського Союзу.
Дивися повний текст У Кабміні повідомили, як змінився обсяг експорту в 2017 році.
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Додано: Суб 06 січ, 2018 00:03
У Кабміні повідомили, як змінився обсяг експорту в 2017 році
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Дивися повний текст У Кабміні повідомили, як змінився обсяг експорту в 2017 році.
Додано: Суб 06 січ, 2018 00:03
а в 2013г было 63,3млрд, и в том же 2013г с Евросоюзом те же 16 млрд экспорта было... гройцман, где ты увидел увеличение!?
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