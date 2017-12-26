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Укрзалізниця збільшить кількість кас через попит на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 06 січ, 2018 00:09
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив в.о. голови правління товариства Євген Кравцов у Twitter.
Дивися повний текст Укрзалізниця збільшить кількість кас через попит на поїздки до ЄС
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Додано: Суб 06 січ, 2018 00:09
лучше бы они запустили онлайн продажу билетов на поезда в Европу...
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