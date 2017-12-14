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Нацбанк посилив валютний
режим. Що нового?

Нацбанк посилив валютний режим. Що нового?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 00:11

Нацбанк посилив валютний режим. Що нового?

Пропонуємо до обговорення:
Тепер він, а не бізнес, буде вирішувати, чи має фінансова операція економічний сенс.

Дивися повний текст Нацбанк посилив валютний режим. Що нового?.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 00:11

что-то обещанная либерализация выливается в очередное закручивание гаек...
Тракторист
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