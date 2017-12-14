Тепер він, а не бізнес, буде вирішувати, чи має фінансова операція економічний сенс.
Дивися повний текст Нацбанк посилив валютний режим. Що нового?.
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Додано: Суб 06 січ, 2018 00:11
Нацбанк посилив валютний режим. Що нового?
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк посилив валютний режим. Що нового?.
Додано: Суб 06 січ, 2018 00:11
что-то обещанная либерализация выливается в очередное закручивание гаек...
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