Тепер він, а не бізнес, буде вирішувати, чи має фінансова операція економічний сенс.
Дивися повний текст Нацбанк посилив валютний режим. Що нового?.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 06 січ, 2018 00:11
Нацбанк посилив валютний режим. Що нового?
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк посилив валютний режим. Що нового?.
Додано: Суб 06 січ, 2018 00:11
что-то обещанная либерализация выливается в очередное закручивание гаек...
Додано: Нед 07 січ, 2018 00:00
Ну а как иначе? :)
Одним обещали фабрики и землю в начале прошлого века.
Другим пообещали европейских ценностей и зарплат.
В черном списке из-за политической нетолерантности:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, galex, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
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