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Ford розкритикував
електромобілі

Ford розкритикував електромобілі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 09:20

Ford розкритикував електромобілі

Пропонуємо до обговорення:
Електромобілі неефективні, якщо мова йде про комерційне використання.

Дивися повний текст Ford розкритикував електромобілі.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 09:20

Дыбилы "По словам Фарли, компании пришлось отказаться от идеи беспилотных электромобилей в пользу гибридных машин."
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 12:41

  Оранжевый-хит сезона написав:Дыбилы


Сработал четкий экономический расчет. Все просто.
Клиент не будет ждать 1 час пока авто заряжается, а если авто где-то на окраине и до быстрой зарядки 3-5км, то и вовсе трагедия: ждать 2-3 часа тем-более никто не будет.
Держать на подмену заряженные авто - это тоже провал.
Watcher
 
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