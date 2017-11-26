Електромобілі неефективні, якщо мова йде про комерційне використання.
Дивися повний текст Ford розкритикував електромобілі.
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Додано: Суб 06 січ, 2018 09:20
Ford розкритикував електромобілі
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Дивися повний текст Ford розкритикував електромобілі.
Додано: Суб 06 січ, 2018 09:20
Дыбилы "По словам Фарли, компании пришлось отказаться от идеи беспилотных электромобилей в пользу гибридных машин."
Додано: Суб 06 січ, 2018 12:41
Сработал четкий экономический расчет. Все просто.
Клиент не будет ждать 1 час пока авто заряжается, а если авто где-то на окраине и до быстрой зарядки 3-5км, то и вовсе трагедия: ждать 2-3 часа тем-более никто не будет.
Держать на подмену заряженные авто - это тоже провал.
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