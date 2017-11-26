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Ford розкритикував
електромобілі

Ford розкритикував електромобілі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 09:20

Ford розкритикував електромобілі

Пропонуємо до обговорення:
Електромобілі неефективні, якщо мова йде про комерційне використання.

Дивися повний текст Ford розкритикував електромобілі.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 09:20

Дыбилы "По словам Фарли, компании пришлось отказаться от идеи беспилотных электромобилей в пользу гибридных машин."
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 12:41

  Оранжевый-хит сезона написав:Дыбилы


Сработал четкий экономический расчет. Все просто.
Клиент не будет ждать 1 час пока авто заряжается, а если авто где-то на окраине и до быстрой зарядки 3-5км, то и вовсе трагедия: ждать 2-3 часа тем-более никто не будет.
Держать на подмену заряженные авто - это тоже провал.
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 15:14

А сделать съемные аккумуляторы с быстрой зарядкой слабо? На 10 машин службы доставки или такси будет достаточно 12-13 комплектов аккумуляторов.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 15:33

  Vlad442 написав:А сделать съемные аккумуляторы с быстрой зарядкой слабо? На 10 машин службы доставки или такси будет достаточно 12-13 комплектов аккумуляторов.


Чушь... это в каждом районе большего города надо хранить сменный комплект батарей и желательно не один, пока не будет создан принципиально новый вид аккумуляторов широкое приминение электромобилей для грузовых перевозок просто невозможно.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 18:30

R2
Пока не был создан первый самолет многие ученые говорили, что невозможно поднять в воздух апарат тяжелее воздуха. Но наука и время все расставили на свои места.А в данном случае конкуренты обошли фирму Форда в вопросе создания электромобилей. Поэтому и делает такие заявления этот вице-президент.А что же ему остается делать. Надо же как-то объяснить свое отставание.
qazzax
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 18:58

Правильно говорит. Электромобиль на батарейках - промежуточная технология, условно "зеленая", условно альтернатива авто с ДВС. Эл.моб в нынешнем виде не сможет повторить одно из главных преимуществ ДВС - перезарядка за 5 минут.
Гибриды - норм.вариан. Технологии+практичность.
vak
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 21:41

  Watcher написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Дыбилы


Сработал четкий экономический расчет. Все просто.
Клиент не будет ждать 1 час пока авто заряжается, а если авто где-то на окраине и до быстрой зарядки 3-5км, то и вовсе трагедия: ждать 2-3 часа тем-более никто не будет.
Держать на подмену заряженные авто - это тоже провал.


Перед тем как что либо писать, не мешало бы глянуть матчасть.
У грузовика Тесла заявлен запас хода 800 км на одном заряде батареи. Время полного заряда батареи - 40 минут. То есть, при одной промежуточной 40 минутной остановке, грузовик может проехать 1500-1600 км. В 99.9% процентах случаев этого хватит для его беспрерывного использования.
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 22:17

Re: Ford розкритикував електромобілі

  EKO написав:Перед тем как что либо писать, не мешало бы глянуть матчасть.
У грузовика Тесла заявлен запас хода 800 км на одном заряде батареи. Время полного заряда батареи - 40 минут. То есть, при одной промежуточной 40 минутной остановке, грузовик может проехать 1500-1600 км. В 99.9% процентах случаев этого хватит для его беспрерывного использования.

Единственно грамотный и обоснованный комментарий на ветке :)
serega_rubin
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 23:57

serega_rubin

Какой толщины там кабель должен быть? Он вообще будет гнуться или графитовые стержни, как в электродуговой печи, высовываться будут?
Че-то у фанатиков искромобилей искричество из воздуха всегда берется.
max1gu
 
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