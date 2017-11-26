Електромобілі неефективні, якщо мова йде про комерційне використання.
Дивися повний текст Ford розкритикував електромобілі.
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Додано: Суб 06 січ, 2018 09:20
Ford розкритикував електромобілі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ford розкритикував електромобілі.
Додано: Суб 06 січ, 2018 09:20
Дыбилы "По словам Фарли, компании пришлось отказаться от идеи беспилотных электромобилей в пользу гибридных машин."
Додано: Суб 06 січ, 2018 12:41
Сработал четкий экономический расчет. Все просто.
Клиент не будет ждать 1 час пока авто заряжается, а если авто где-то на окраине и до быстрой зарядки 3-5км, то и вовсе трагедия: ждать 2-3 часа тем-более никто не будет.
Держать на подмену заряженные авто - это тоже провал.
Додано: Суб 06 січ, 2018 15:14
А сделать съемные аккумуляторы с быстрой зарядкой слабо? На 10 машин службы доставки или такси будет достаточно 12-13 комплектов аккумуляторов.
Додано: Суб 06 січ, 2018 15:33
Чушь... это в каждом районе большего города надо хранить сменный комплект батарей и желательно не один, пока не будет создан принципиально новый вид аккумуляторов широкое приминение электромобилей для грузовых перевозок просто невозможно.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Суб 06 січ, 2018 18:30
R2
Пока не был создан первый самолет многие ученые говорили, что невозможно поднять в воздух апарат тяжелее воздуха. Но наука и время все расставили на свои места.А в данном случае конкуренты обошли фирму Форда в вопросе создания электромобилей. Поэтому и делает такие заявления этот вице-президент.А что же ему остается делать. Надо же как-то объяснить свое отставание.
Додано: Суб 06 січ, 2018 18:58
Правильно говорит. Электромобиль на батарейках - промежуточная технология, условно "зеленая", условно альтернатива авто с ДВС. Эл.моб в нынешнем виде не сможет повторить одно из главных преимуществ ДВС - перезарядка за 5 минут.
Гибриды - норм.вариан. Технологии+практичность.
Додано: Суб 06 січ, 2018 21:41
Перед тем как что либо писать, не мешало бы глянуть матчасть.
У грузовика Тесла заявлен запас хода 800 км на одном заряде батареи. Время полного заряда батареи - 40 минут. То есть, при одной промежуточной 40 минутной остановке, грузовик может проехать 1500-1600 км. В 99.9% процентах случаев этого хватит для его беспрерывного использования.
Додано: Суб 06 січ, 2018 22:17
Re: Ford розкритикував електромобілі
Единственно грамотный и обоснованный комментарий на ветке
Додано: Суб 06 січ, 2018 23:57
serega_rubin
Какой толщины там кабель должен быть? Он вообще будет гнуться или графитовые стержни, как в электродуговой печи, высовываться будут?
Че-то у фанатиков искромобилей искричество из воздуха всегда берется.
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