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Ford розкритикував
електромобілі

Ford розкритикував електромобілі
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  #<12
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 00:06

EKO

вы нагло врете.
Я даже посмотрел это видео.
Там сказано: 35 минут на 650 км. Т.е. это не "40 минут полная зарядка". Полная зарядка это типо 1100 км. Т.е за 35 минут - это 45%.
В видео не сказано, с какой нагрузкой проедут эти километры. Может это перегон пустой машины - Маск темнит всегда и везде.
Опять же 650 км - не сказано с какой нагузкой.
Влияние нагрузки: пустой он разгоняется до 100 км/ч за 5 сек, груженый - 20 сек. Разница - в 4 раза.

И опять нет ответа, какой кабель надо протянуть, чтобы заряжать одновременно нескольк таких машин.
Может в мире столько меди нет.
max1gu
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 00:17

  max1gu написав:serega_rubin

Какой толщины там кабель должен быть? Он вообще будет гнуться или графитовые стержни, как в электродуговой печи, высовываться будут?
Че-то у фанатиков искромобилей искричество из воздуха всегда берется.

Беспроводная зарядка? Не, не слышал :mrgreen:
...
и пускай все вокруг отдохнут)
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antonivs3
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