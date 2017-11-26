Ford розкритикував електромобілі

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вы нагло врете. Я даже посмотрел это видео. Там сказано: 35 минут на 650 км. Т.е. это не "40 минут полная зарядка". Полная зарядка это типо 1100 км. Т.е за 35 минут - это 45%. В видео не сказано, с какой нагрузкой проедут эти километры. Может это перегон пустой машины - Маск темнит всегда и везде. Опять же 650 км - не сказано с какой нагузкой. Влияние нагрузки: пустой он разгоняется до 100 км/ч за 5 сек, груженый - 20 сек. Разница - в 4 раза.
И опять нет ответа, какой кабель надо протянуть, чтобы заряжать одновременно нескольк таких машин. Может в мире столько меди нет.
Какой толщины там кабель должен быть? Он вообще будет гнуться или графитовые стержни, как в электродуговой печи, высовываться будут? Че-то у фанатиков искромобилей искричество из воздуха всегда берется.
Беспроводная зарядка? Не, не слышал ... и пускай все вокруг отдохнут)
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
вы нагло врете. Я даже посмотрел это видео. Там сказано: 35 минут на 650 км. Т.е. это не "40 минут полная зарядка". Полная зарядка это типо 1100 км. Т.е за 35 минут - это 45%. В видео не сказано, с какой нагрузкой проедут эти километры. Может это перегон пустой машины - Маск темнит всегда и везде. Опять же 650 км - не сказано с какой нагузкой. Влияние нагрузки: пустой он разгоняется до 100 км/ч за 5 сек, груженый - 20 сек. Разница - в 4 раза.
И опять нет ответа, какой кабель надо протянуть, чтобы заряжать одновременно нескольк таких машин. Может в мире столько меди нет.
Вру? ну ну, это Маску в твиттер напишите На презентации, которая прошла 17 ноября, стали известны технические характеристики грузовика. На одном заряде аккумулятора он может проехать до 800 километров. Без груза Semi может разогнаться до 100 км/ч за 5 секунд, при полной загрузке (36 тонн) — за 20 секунд. Время полной зарядки аккумулятора составляет 40 минут (при этом на 80 % он заряжается за 30 минут). https://itc.ua/news/predstavlen-elektri ... oda-800-km
C медью в мире все нормально
новый рекорд — самое быстрое срабатывание после аварийного прекращения энергоснабжения. Том Каутзантонис, министр энергетики Южной Австралии, отметил, что обычно электростанции требуется около получаса для активации и синхронизации, а у «тесловской» батареи на это уходят миллисекунды.
vladvlas написав:Помню, как Нокиа, когда-то раскритиковала сенсорные экраны в телефонах. И где эта Нокиа сейчас?
Критиковать - не мешки ворочать (R)
Вообще-то сейчас переходный период на рынке транспорта. Обычно в такие периоды лучшим решением является продукция сочетающая достоинства обоих вариантов. В нашем случае это гибриды, не смотря на сложность технических решений и дороговизну в этой связи. По мере продвижения и совершенствования аккумуляторов нас однозначно ждет переход на электротранспорт. Главная и бесспорная причина - крайне высокий КПД электродвигателей и очень высокие ключевые потребительские характеристики, в числе которых высокий крутящий момент во всем диапазоне оборотов двигателя. Другими словами электродвигатели в этом плане лучше, чем высокотехенологичый ДВС сразу с несколькими турбинами и компрессорами.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo написав: Критиковать - не мешки ворочать (R) Вообще-то сейчас переходный период на рынке транспорта. Обычно в такие периоды лучшим решением является продукция сочетающая достоинства обоих вариантов. В нашем случае это гибриды, не смотря на сложность технических решений и дороговизну в этой связи. По мере продвижения и совершенствования аккумуляторов нас однозначно ждет переход на электротранспорт. Главная и бесспорная причина - крайне высокий КПД электродвигателей и очень высокие ключевые потребительские характеристики, в числе которых высокий крутящий момент во всем диапазоне оборотов двигателя. Другими словами электродвигатели в этом плане лучше, чем высокотехенологичый ДВС сразу с несколькими турбинами и компрессорами.
У электродвигателя высокий к.п.д.= 0,99. А у производства электроэнергии, 0,35-0,55 в зависимости от источника генерации.
EKO написав: Вру? ну ну, это Маску в твиттер напишите На презентации, которая прошла 17 ноября, стали известны технические характеристики грузовика. На одном заряде аккумулятора он может проехать до 800 километров. Без груза Semi может разогнаться до 100 км/ч за 5 секунд, при полной загрузке (36 тонн) — за 20 секунд. Время полной зарядки аккумулятора составляет 40 минут (при этом на 80 % он заряжается за 30 минут). https://itc.ua/news/predstavlen-elektri ... oda-800-km C медью в мире все нормально новый рекорд — самое быстрое срабатывание после аварийного прекращения энергоснабжения. Том Каутзантонис, министр энергетики Южной Австралии, отметил, что обычно электростанции требуется около получаса для активации и синхронизации, а у «тесловской» батареи на это уходят миллисекунды. «Это рекорд, и национальные операторы были шокированы тем, насколько быстро и эффективно аккумулятор смог доставить энергию в систему, — заявил министр энергетики Южной Австралии Том Каутзантонис. https://4pda.ru/2018/01/03/348928/?utm_source=thematic1
А не помните Модель 3 он же обещал "до конца 2017 года выпустить 50000 шт.". Сколько по факту собрать смогли? 5000 шт. - если мне память не изменяет, при том что "пострадал выпуск других моделей". Маск сказочник еще тот... Я не знаю ни одного другого проекта (коммерческого), который 10 лет смог бы работать себе в убыток. Как только у компании намечаются очередные проблемы, Илончик делает очередную презентацию с "новым технологическим прорывом" и все опять в шоколаде. Сколько это еще будет продолжаться? Не знает никто... Опять таки проблему экологичности (со стоимостью вместе) производства и утилизации самих аккумуляторов еще никто не отменил. Как и целый ворох проблем с производством т.н. "зеленой энергии". Успехи "электричек" в основном базируются на льготах, дотациях и административном давлении, что будет когда эти преференции отменят, тоже никто точно не знает. p.s. Кстати, "про Нокию" - она эти сенсоры внедрила года на три раньше огрызка (вместе с графическим интерфейсом), была у неё и очень толковая своя операционка, а слили её жадные акционеры с помощью мелкомягких, сейчас фирма потихоньку восстанавливается, хотя тоже, для неё перспективы очень и очень неопределенные.
buratinyo написав: Критиковать - не мешки ворочать (R) Вообще-то сейчас переходный период на рынке транспорта. Обычно в такие периоды лучшим решением является продукция сочетающая достоинства обоих вариантов. В нашем случае это гибриды, не смотря на сложность технических решений и дороговизну в этой связи. По мере продвижения и совершенствования аккумуляторов нас однозначно ждет переход на электротранспорт. Главная и бесспорная причина - крайне высокий КПД электродвигателей и очень высокие ключевые потребительские характеристики, в числе которых высокий крутящий момент во всем диапазоне оборотов двигателя. Другими словами электродвигатели в этом плане лучше, чем высокотехенологичый ДВС сразу с несколькими турбинами и компрессорами.
У электродвигателя высокий к.п.д.= 0,99. А у производства электроэнергии, 0,35-0,55 в зависимости от источника генерации.
30-40% только у тец, остальные выше. какой КПД у нефтепереабатывающего завода? из тонны нефти 20% дизеля пригодного для ДВС.
Radon написав:А не помните Модель 3 он же обещал "до конца 2017 года выпустить 50000 шт.". Сколько по факту собрать смогли? 5000 шт. - если мне память не изменяет, при том что "пострадал выпуск других моделей". Маск сказочник еще тот... Я не знаю ни одного другого проекта (коммерческого), который 10 лет смог бы работать себе в убыток.
да, с налаживанием массового производства модел 3 не все так гладко, где-то на 4-6 месяцев от графика отстают, но разве это такая большая проблема? фалкон тоже не сразу взлетел, и приземляться на попу не сразу научился, но прошел год и это величайшее техническое достижение уже воспринимается как рутина.
а насчет убытка, это просто финансовая отчетность. прибыли нет, потому что огромные средства вкладываются в новые производственные мощности и разработку. эти деньги не испаряются. т.к. новый завод за 5 млрд это плюс +5 млрд к стоимости компании, потому инвесторы и не боятся давать деньги. главное, производство и продажи стабильно растут, а прибыль будет уже через пару лет я думаю