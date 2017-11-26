Ford розкритикував електромобілі

Додано: Нед 07 січ, 2018 12:26

EKO написав: Вру? ну ну, это Маску в твиттер напишите На презентации, которая прошла 17 ноября, стали известны технические характеристики грузовика. На одном заряде аккумулятора он может проехать до 800 километров. Без груза Semi может разогнаться до 100 км/ч за 5 секунд, при полной загрузке (36 тонн) — за 20 секунд. Время полной зарядки аккумулятора составляет 40 минут (при этом на 80 % он заряжается за 30 минут). https://itc.ua/news/predstavlen-elektri ... oda-800-km C медью в мире все нормально новый рекорд — самое быстрое срабатывание после аварийного прекращения энергоснабжения. Том Каутзантонис, министр энергетики Южной Австралии, отметил, что обычно электростанции требуется около получаса для активации и синхронизации, а у «тесловской» батареи на это уходят миллисекунды. «Это рекорд, и национальные операторы были шокированы тем, насколько быстро и эффективно аккумулятор смог доставить энергию в систему, — заявил министр энергетики Южной Австралии Том Каутзантонис. https://4pda.ru/2018/01/03/348928/?utm_source=thematic1 Вру? ну ну, это Маску в твиттер напишите На презентации, которая прошла 17 ноября, стали известны технические характеристики грузовика. На одном заряде аккумулятора он может проехать до 800 километров. Без груза Semi может разогнаться до 100 км/ч за 5 секунд, при полной загрузке (36 тонн) — за 20 секунд. Время полной зарядки аккумулятора составляет 40 минут (при этом на 80 % он заряжается за 30 минут). https://itc.ua/news/predstavlen-elektri ... oda-800-km C медью в мире все нормально новый рекорд — самое быстрое срабатывание после аварийного прекращения энергоснабжения. Том Каутзантонис, министр энергетики Южной Австралии, отметил, что обычно электростанции требуется около получаса для активации и синхронизации, а у «тесловской» батареи на это уходят миллисекунды. «Это рекорд, и национальные операторы были шокированы тем, насколько быстро и эффективно аккумулятор смог доставить энергию в систему, — заявил министр энергетики Южной Австралии Том Каутзантонис. https://4pda.ru/2018/01/03/348928/?utm_source=thematic1

А не помните Модель 3 он же обещал "до конца 2017 года выпустить 50000 шт.". Сколько по факту собрать смогли? 5000 шт. - если мне память не изменяет, при том что "пострадал выпуск других моделей". Маск сказочник еще тот... Я не знаю ни одного другого проекта (коммерческого), который 10 лет смог бы работать себе в убыток. Как только у компании намечаются очередные проблемы, Илончик делает очередную презентацию с "новым технологическим прорывом" и все опять в шоколаде. Сколько это еще будет продолжаться? Не знает никто... Опять таки проблему экологичности (со стоимостью вместе) производства и утилизации самих аккумуляторов еще никто не отменил. Как и целый ворох проблем с производством т.н. "зеленой энергии". Успехи "электричек" в основном базируются на льготах, дотациях и административном давлении, что будет когда эти преференции отменят, тоже никто точно не знает.p.s. Кстати, "про Нокию" - она эти сенсоры внедрила года на три раньше огрызка (вместе с графическим интерфейсом), была у неё и очень толковая своя операционка, а слили её жадные акционеры с помощью мелкомягких, сейчас фирма потихоньку восстанавливается, хотя тоже, для неё перспективы очень и очень неопределенные.