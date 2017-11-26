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Ford розкритикував
електромобілі

Ford розкритикував електромобілі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<123
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 18:05

Re: Ford розкритикував електромобілі

Когда закончится нефть и заправлять ДВС будет нечем, альтернативы электромобилям не будет вообще, вот тогда и поговорим про электромобиль. Это как с биткойном лет 5 назад, сколько было вони от лохов купивших биток по 600-700 когда он упал ниже 200, но время прошло и те кто не слил биток по 200 сейчас могут продать его по 15000, что уже неплохо не говоря уже про тех кто закупался по 5-10. И только несчастные слившие все по 200 и дешевле ноют в каментах под каждой статьей про биток по сей день. Потому что тогда было про биток размышлять рано а сейчас в самый раз.
adikali
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 23:45

За электромобилями будущее, нефтяное лобби уже похоже пробито...Осталось чуть батареи оптимизировать и новые источники энергии разработать
PS сам уже месяц езжу на автомобиле с электрическим(на короткие расстояния) и дизельным(на длинные расстояния) двигателями, впечатления только положительные
civ
 
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