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Додано: Нед 07 січ, 2018 18:05
Re: Ford розкритикував електромобілі
Когда закончится нефть и заправлять ДВС будет нечем, альтернативы электромобилям не будет вообще, вот тогда и поговорим про электромобиль. Это как с биткойном лет 5 назад, сколько было вони от лохов купивших биток по 600-700 когда он упал ниже 200, но время прошло и те кто не слил биток по 200 сейчас могут продать его по 15000, что уже неплохо не говоря уже про тех кто закупался по 5-10. И только несчастные слившие все по 200 и дешевле ноют в каментах под каждой статьей про биток по сей день. Потому что тогда было про биток размышлять рано а сейчас в самый раз.
Додано: Нед 07 січ, 2018 23:45
За электромобилями будущее, нефтяное лобби уже похоже пробито...Осталось чуть батареи оптимизировать и новые источники энергии разработать
PS сам уже месяц езжу на автомобиле с электрическим(на короткие расстояния) и дизельным(на длинные расстояния) двигателями, впечатления только положительные
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