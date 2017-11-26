Ford розкритикував електромобілі

Додано: Нед 07 січ, 2018 18:05

Когда закончится нефть и заправлять ДВС будет нечем, альтернативы электромобилям не будет вообще, вот тогда и поговорим про электромобиль. Это как с биткойном лет 5 назад, сколько было вони от лохов купивших биток по 600-700 когда он упал ниже 200, но время прошло и те кто не слил биток по 200 сейчас могут продать его по 15000, что уже неплохо не говоря уже про тех кто закупался по 5-10. И только несчастные слившие все по 200 и дешевле ноют в каментах под каждой статьей про биток по сей день. Потому что тогда было про биток размышлять рано а сейчас в самый раз.