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Криптовалютна криза буде,
швидше за все, в Азії - ЗМІ

Криптовалютна криза буде, швидше за все, в Азії - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 12:41

Криптовалютна криза буде, швидше за все, в Азії - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Пише Business Insider.

Дивися повний текст Криптовалютна криза буде, швидше за все, в Азії - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 12:41

Какой-то неграмотный статью написал: С увеличением количества биткойнов в обращении, растет сложность вычислений... Та не растет сложность от количества биткоинов! Сложность растет от количества майнеров! Если количество майнеров сократить, то и количество потребляемой энергии снизится и сложность упадет, а биткоин как существовал, так и будет существовать.
Ferox
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Какие "эксперты" такая и "аналитика"
nitra
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 15:41

  Ferox написав:Какой-то неграмотный статью написал: С увеличением количества биткойнов в обращении, растет сложность вычислений... Та не растет сложность от количества биткоинов! Сложность растет от количества майнеров! Если количество майнеров сократить, то и количество потребляемой энергии снизится и сложность упадет, а биткоин как существовал, так и будет существовать.


а почему сократится количество майнеров ? и зачем нужен будет биткоин , если его не майнить и не продавать лохам ? У него есть другие применения ? билетиками МММ хоть попу вытереть можно было....
yarg
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 15:46

yarg Ну, биткоин это прежде всего интернет деньги за которые можно много чего купить в интернете :wink:
Ferox
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 15:55

Крахом этой искусственно раздутой ФРС пирамиды еще оправдают новый мировой финансовый кризис.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 16:01

  Ferox написав:yarg Ну, биткоин это прежде всего интернет деньги за которые можно много чего купить в интернете :wink:


Главное, не забыть купить жене сапоги :D
warlamp
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 16:18

Re: Криптовалютна криза буде, швидше за все, в Азії - ЗМІ

  xwxw3 написав:Было подсчитано что даже на пике развития технологии биткоин будет потреблять максимум 1% электроэнергии всего мира

Назвать потребление безумных мощностей абсолютно сумасшедшей энергонеэффективности развитием технологии - это сильно :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 16:18

  hxbbgaf написав:Крахом этой искусственно раздутой ФРС пирамиды еще оправдают новый мировой финансовый кризис.


а биткоин тоже придумали злые ФРС ? не только доллар , секс и наркотики ? во дела...
yarg
 
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