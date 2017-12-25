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Дивися повний текст Криптовалютна криза буде, швидше за все, в Азії - ЗМІ.
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Додано: Суб 06 січ, 2018 12:41
Криптовалютна криза буде, швидше за все, в Азії - ЗМІ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Криптовалютна криза буде, швидше за все, в Азії - ЗМІ.
Додано: Суб 06 січ, 2018 12:41
Какой-то неграмотный статью написал: С увеличением количества биткойнов в обращении, растет сложность вычислений... Та не растет сложность от количества биткоинов! Сложность растет от количества майнеров! Если количество майнеров сократить, то и количество потребляемой энергии снизится и сложность упадет, а биткоин как существовал, так и будет существовать.
Додано: Суб 06 січ, 2018 15:41
а почему сократится количество майнеров ? и зачем нужен будет биткоин , если его не майнить и не продавать лохам ? У него есть другие применения ? билетиками МММ хоть попу вытереть можно было....
Додано: Суб 06 січ, 2018 15:46
yarg Ну, биткоин это прежде всего интернет деньги за которые можно много чего купить в интернете
Додано: Суб 06 січ, 2018 15:55
Крахом этой искусственно раздутой ФРС пирамиды еще оправдают новый мировой финансовый кризис.
Додано: Суб 06 січ, 2018 16:01
Додано: Суб 06 січ, 2018 16:18
Re: Криптовалютна криза буде, швидше за все, в Азії - ЗМІ
Назвать потребление безумных мощностей абсолютно сумасшедшей энергонеэффективности развитием технологии - это сильно
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Додано: Суб 06 січ, 2018 16:18
Додано: Суб 06 січ, 2018 20:35
Из общей капитализации крипторынка в 800 лярдов, биток лишь 300. Статья написана очень грустно и печально, людьми далёкими от темы. PoS даже не упомянули, а могли. И да- биток можно обменять на фиат, при том почти любой. Вот гривну так не поменять, она никому не нужна за бугром. Вывод очевиден: у битка платежеспособность выше чем у гривны- многим этого достаточно чтобы сделать вывод
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