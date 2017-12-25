Криптовалютна криза буде, швидше за все, в Азії - ЗМІ
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yarg написав: а почему сократится количество майнеров ? и зачем нужен будет биткоин , если его не майнить и не продавать лохам ? У него есть другие применения ? билетиками МММ хоть попу вытереть можно было....
Из общей капитализации крипторынка в 800 лярдов, биток лишь 300. Статья написана очень грустно и печально, людьми далёкими от темы. PoS даже не упомянули, а могли. И да- биток можно обменять на фиат, при том почти любой. Вот гривну так не поменять, она никому не нужна за бугром. Вывод очевиден: у битка платежеспособность выше чем у гривны- многим этого достаточно чтобы сделать вывод
дада. билетики МММ на пике тоже очень ценились. И были люди ,которые кричали "что тот деревянный рубль , или необеспеченная бумажка доллар..." конец мы помним. на практике - биток оказался непригодным для платежей , непригодным для любого осмысленного применения. Обычный дутыш. который лопнет как толкьо закончатся дурачки , его покупающие.
Биток - самая технологически отсталая крипта, с ужасной концепцией PoW, она полности зависит от воли майнеров. И только после 1 августа уже прошло 26 форков битка, которые решили в своем ПО косяки и узкие места, все потому что майнеры не желают обновлять ПО потому как прибыль их упадёт. Так что крах битка реален как только GoldmanSacks распродаст свои запасы битка, скупленные в 13-16 годах и начнет раскручивать новую звезду(которую сейчас тарит).
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.