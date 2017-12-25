Криптовалютна криза буде, швидше за все, в Азії - ЗМІ

Додано: Суб 06 січ, 2018 23:14

Биток - самая технологически отсталая крипта, с ужасной концепцией PoW, она полности зависит от воли майнеров. И только после 1 августа уже прошло 26 форков битка, которые решили в своем ПО косяки и узкие места, все потому что майнеры не желают обновлять ПО потому как прибыль их упадёт. Так что крах битка реален как только GoldmanSacks распродаст свои запасы битка, скупленные в 13-16 годах и начнет раскручивать новую звезду(которую сейчас тарит).

Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.