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Підраховано, скільки прибутку
отримує Apple з кожного...

Підраховано, скільки прибутку отримує Apple з кожного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 14:59

Підраховано, скільки прибутку отримує Apple з кожного...

Пропонуємо до обговорення:
За даними звіту Counterpoint, в третьому кварталі 2017 року сума прибутку, отримана від глобальних поставок смартфонів, зросла на 13%

Дивися повний текст Підраховано, скільки прибутку отримує Apple з кожного проданого iPhone.
R2
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