Про це повідомив заступник голови Національного банку Олег Чурій в ефірі "Радіо Вести".
Дивися повний текст Інвестори вивели з України $1,8 млрд дивідендів.
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Додано: Суб 06 січ, 2018 19:00
Інвестори вивели з України $1,8 млрд дивідендів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Інвестори вивели з України $1,8 млрд дивідендів.
Додано: Суб 06 січ, 2018 19:00
Эти, так называемые инвесторы, в основном имеют украинскую прописку и находятся у власти, или очень-очень близки к власти.
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