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Інвестори вивели з України
$1,8 млрд дивідендів

Інвестори вивели з України $1,8 млрд дивідендів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 19:00

Інвестори вивели з України $1,8 млрд дивідендів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник голови Національного банку Олег Чурій в ефірі "Радіо Вести".

Дивися повний текст Інвестори вивели з України $1,8 млрд дивідендів.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 19:00

Эти, так называемые инвесторы, в основном имеют украинскую прописку и находятся у власти, или очень-очень близки к власти.
qazzax
 
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