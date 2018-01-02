Американське видання Fox News опублікувало рейтинг найдивніших законів про дорожній рух, які діють у різних країнах світу.
Дивися повний текст Найдивніші в світі закони про дорожній рух.
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Додано: Суб 06 січ, 2018 20:25
Найдивніші в світі закони про дорожній рух
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Дивися повний текст Найдивніші в світі закони про дорожній рух.
Додано: Суб 06 січ, 2018 20:25
в Украине вроде как тоже топлес - запрещено.
причина - отвлечение других водителей
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