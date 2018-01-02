Американське видання Fox News опублікувало рейтинг найдивніших законів про дорожній рух, які діють у різних країнах світу.
Дивися повний текст Найдивніші в світі закони про дорожній рух.
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Додано: Суб 06 січ, 2018 20:25
Найдивніші в світі закони про дорожній рух
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Дивися повний текст Найдивніші в світі закони про дорожній рух.
Додано: Суб 06 січ, 2018 20:25
в Украине вроде как тоже топлес - запрещено.
причина - отвлечение других водителей
Додано: Суб 06 січ, 2018 22:56
Не пойму, почему амеров так сильно удивляет требование ездить с включенными фарами. Там, в Скандинавии то полярная ночь, то туманы. Вполне обоснованное требование. И уместно, и логично. Причем по отношению к отдельным категориям транспорта (типа скорых и школьных автобусов) такое правило есть очень во многих странах, в том числе в тех, где оно в самом деле неуместно
Додано: Суб 06 січ, 2018 23:01
EKO
Наши полицаи прочли и ломают голову, что бы такого придумать, чтобы при помощи похожего механизма сшибать деньги. Я вот идею им подкину: за отсутствие выхлопной трубы в электромобиле (так как нельзя проанализировать выбросы).
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