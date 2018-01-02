RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Найдивніші в світі
закони про дорожній рух

Найдивніші в світі закони про дорожній рух
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 20:25

Найдивніші в світі закони про дорожній рух

Пропонуємо до обговорення:
Американське видання Fox News опублікувало рейтинг найдивніших законів про дорожній рух, які діють у різних країнах світу.

Дивися повний текст Найдивніші в світі закони про дорожній рух.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79132
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 20:25

в Украине вроде как тоже топлес - запрещено.
причина - отвлечение других водителей
arheops
 
Повідомлень: 555
З нами з: 28.10.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 22:53

про дворников в Люксембурге понравилось :lol:
Зображення
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5078
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2648 раз.
Подякували: 1312 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 22:56

Не пойму, почему амеров так сильно удивляет требование ездить с включенными фарами. Там, в Скандинавии то полярная ночь, то туманы. Вполне обоснованное требование. И уместно, и логично. Причем по отношению к отдельным категориям транспорта (типа скорых и школьных автобусов) такое правило есть очень во многих странах, в том числе в тех, где оно в самом деле неуместно
max_us_ua
 
Повідомлень: 2345
З нами з: 17.11.08
Подякував: 272 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 22:58

Зображення
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5078
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2648 раз.
Подякували: 1312 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 23:01

EKO

Наши полицаи прочли и ломают голову, что бы такого придумать, чтобы при помощи похожего механизма сшибать деньги. Я вот идею им подкину: за отсутствие выхлопной трубы в электромобиле (так как нельзя проанализировать выбросы).
max_us_ua
 
Повідомлень: 2345
З нами з: 17.11.08
Подякував: 272 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 32 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Готівка поступово виходить з обігу у всьому світі 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 02 січ, 2018 18:46
30 1433
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 січ, 2018 23:19
max_us_ua
З 1 січня почав роботу Дорожній фонд: скільки виділять...
R2 » Вів 02 січ, 2018 11:40
6 277
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 січ, 2018 17:33
sal
США стали найдорожчим ринком збуту природного газу в світі
R2 » Сер 27 гру, 2017 13:00
2 169
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 гру, 2017 17:37
Sommer
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.