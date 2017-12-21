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За 10 років блокчейну так і не знайшли унікального...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 06 січ, 2018 23:32
Пропонуємо до обговорення:
Генеральний директор фінансової компанії True Link Financial Кай Стінхомб вважає, що за останнє десятиліття блокчейн застосовували тільки там, де можна спокійно обійтися і без нього.
Дивися повний текст За 10 років блокчейну так і не знайшли унікального застосування - думка
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Додано: Суб 06 січ, 2018 23:32
тоесть как, греть квартиру зимой по цене минус 10 долларов в день - можно было и до биткоина? ну ну можно было, но не легально.
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