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Mercedes готує «вбивцю»
Porsche Panamera (фото)

Mercedes готує «вбивцю» Porsche Panamera (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 12:23

Mercedes готує «вбивцю» Porsche Panamera (фото)

Пропонуємо до обговорення:
У Porsche Panamera з'явиться серйозний конкурент.

Дивися повний текст Mercedes готує «вбивцю» Porsche Panamera (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 12:23

Разгон медленее чем у теслы?
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 12:24

  Оранжевый-хит сезона написав:Разгон медленее чем у теслы?

и экран меньше чем у телевизора за 200 долларов. ганьба! :mrgreen:
trololo
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