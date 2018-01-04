RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна відкриє
ринок землі - Міклош

Україна відкриє ринок землі - Міклош
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 14:25

Україна відкриє ринок землі - Міклош

Пропонуємо до обговорення:
Реформатор вважає, що ключові законодавчі зміни можуть відбутися вже в 2018 році.

Дивися повний текст Україна відкриє ринок землі - Міклош.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79134
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 14:25

під "робити все що вони хочуть" ви маєте на увазі продати, заробити тимчасові гроші, пробухати, і все? Чи віджати по селах у людей паї і заробити на цьому? Що саме ви хотіли цим сказати?
akineosun
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 05.06.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 15:08

Даю ноу-хау.
Принимается закон о земле с вступлением с 1 января 2024 года. Получаем транш.
Затем торгуемся. Идем на уступки МВФ и изменяем срок вступления закона с 1 января 2023 года.
Затем торгуемся и тд. Так на одной теме и положительной динамике можно очень долго продержаться.

Или другой путь.
Любой закон можно выписать таким образом с таким количеством ограничений, что в целом ничего не изменится. Получить транш. А затем получая транши потихоньку отменять ограничения.

Второй путь даже более честный. Потому что в конце пути может оказаться, что ничего страшного в этом законе нет.
freeze
4
 
Повідомлень: 7129
З нами з: 02.07.14
Подякував: 1878 раз.
Подякували: 2616 раз.
 
Профіль
7
1
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 15:25

akineosun
Ну если продать и пробухать это единственное что может сделать собственник то разве плохо что такой собственник продаст все таки землю? Или земля в собственности алкашей это национальные интересы Украины?
nitra
 
Повідомлень: 844
З нами з: 11.01.13
Подякував: 455 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 15:33

  nitra написав:akineosun Ну если продать и пробухать это единственное что может сделать собственник то разве плохо что такой собственник продаст все таки землю? Или земля в собственности алкашей это национальные интересы Украины?

Квартиру можно продать и пробухать, которую получил при совке, а почему землю не можно? Что значит -собственник- если не можешь распорядиться с имуществом так как посчитаешь нужным?
vladus17
 
Повідомлень: 382
З нами з: 21.03.14
Подякував: 81 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 15:49

  nitra написав:akineosun
Ну если продать и пробухать это единственное что может сделать собственник то разве плохо что такой собственник продаст все таки землю? Или земля в собственности алкашей это национальные интересы Украины?

А зачем тогда такой собственник вообще ее получил? Может вернуть такой пай государству ?
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 872
З нами з: 02.03.15
Подякував: 124 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 17:23

  vladus17 написав:Квартиру можно продать и пробухать, которую получил при совке, а почему землю не можно?


А если квартир при совке не получал, то где можно получить компенсацию? И паев не получал т.к. не был прописан в колхозе.

  vladus17 написав: Что значит -собственник- если не можешь распорядиться с имуществом так как посчитаешь нужным?


Никогда не приходилось слышать как в самых раскапиталистических странах собственникам замков не давали их разрушить и на их месте построить отель?
Или сельхозземли перевести в земли для строительства?
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4154
З нами з: 16.08.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 17:31

  slavek написав:Или сельхозземли перевести в земли для строительства?


прийдут масоны и все черноземы украины застроят хилтонами и хаятами, вперемешку с вредными производствами и хранилищами отходов. не дадим! :mrgreen:
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2569
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1314 раз.
Подякували: 766 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 35 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна втрачає 2,4 млн дол. на рік через домашнє насильство
R2 » П'ят 05 січ, 2018 14:26
8 303
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 січ, 2018 18:00
PSL
У 2018 році Україна повинна виплатити 51 мільярд доларів... 1 ... 4, 5, 6
R2 » Сер 03 січ, 2018 19:01
51 4143
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 січ, 2018 21:08
yarg
Україна позбавиться необхідності використовувати...
R2 » Чет 04 січ, 2018 10:58
2 67
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 січ, 2018 11:24
Вкладчик1234
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (2034)
07.01.2018 18:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.