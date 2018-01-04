Реформатор вважає, що ключові законодавчі зміни можуть відбутися вже в 2018 році.
Дивися повний текст Україна відкриє ринок землі - Міклош.
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Додано: Нед 07 січ, 2018 14:25
Україна відкриє ринок землі - Міклош
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна відкриє ринок землі - Міклош.
Додано: Нед 07 січ, 2018 14:25
під "робити все що вони хочуть" ви маєте на увазі продати, заробити тимчасові гроші, пробухати, і все? Чи віджати по селах у людей паї і заробити на цьому? Що саме ви хотіли цим сказати?
Додано: Нед 07 січ, 2018 15:08
Даю ноу-хау.
Принимается закон о земле с вступлением с 1 января 2024 года. Получаем транш.
Затем торгуемся. Идем на уступки МВФ и изменяем срок вступления закона с 1 января 2023 года.
Затем торгуемся и тд. Так на одной теме и положительной динамике можно очень долго продержаться.
Или другой путь.
Любой закон можно выписать таким образом с таким количеством ограничений, что в целом ничего не изменится. Получить транш. А затем получая транши потихоньку отменять ограничения.
Второй путь даже более честный. Потому что в конце пути может оказаться, что ничего страшного в этом законе нет.
Додано: Нед 07 січ, 2018 15:25
akineosun
Ну если продать и пробухать это единственное что может сделать собственник то разве плохо что такой собственник продаст все таки землю? Или земля в собственности алкашей это национальные интересы Украины?
Додано: Нед 07 січ, 2018 15:33
Квартиру можно продать и пробухать, которую получил при совке, а почему землю не можно? Что значит -собственник- если не можешь распорядиться с имуществом так как посчитаешь нужным?
Додано: Нед 07 січ, 2018 15:49
А зачем тогда такой собственник вообще ее получил? Может вернуть такой пай государству ?
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Нед 07 січ, 2018 17:23
А если квартир при совке не получал, то где можно получить компенсацию? И паев не получал т.к. не был прописан в колхозе.
Никогда не приходилось слышать как в самых раскапиталистических странах собственникам замков не давали их разрушить и на их месте построить отель?
Или сельхозземли перевести в земли для строительства?
back in USSR
Додано: Нед 07 січ, 2018 17:31
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