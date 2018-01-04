Реформатор вважає, що ключові законодавчі зміни можуть відбутися вже в 2018 році.
Дивися повний текст Україна відкриє ринок землі - Міклош.
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Додано: Нед 07 січ, 2018 14:25
Україна відкриє ринок землі - Міклош
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна відкриє ринок землі - Міклош.
Додано: Нед 07 січ, 2018 14:25
під "робити все що вони хочуть" ви маєте на увазі продати, заробити тимчасові гроші, пробухати, і все? Чи віджати по селах у людей паї і заробити на цьому? Що саме ви хотіли цим сказати?
Додано: Нед 07 січ, 2018 15:08
Даю ноу-хау.
Принимается закон о земле с вступлением с 1 января 2024 года. Получаем транш.
Затем торгуемся. Идем на уступки МВФ и изменяем срок вступления закона с 1 января 2023 года.
Затем торгуемся и тд. Так на одной теме и положительной динамике можно очень долго продержаться.
Или другой путь.
Любой закон можно выписать таким образом с таким количеством ограничений, что в целом ничего не изменится. Получить транш. А затем получая транши потихоньку отменять ограничения.
Второй путь даже более честный. Потому что в конце пути может оказаться, что ничего страшного в этом законе нет.
Додано: Нед 07 січ, 2018 15:25
akineosun
Ну если продать и пробухать это единственное что может сделать собственник то разве плохо что такой собственник продаст все таки землю? Или земля в собственности алкашей это национальные интересы Украины?
Додано: Нед 07 січ, 2018 15:33
Квартиру можно продать и пробухать, которую получил при совке, а почему землю не можно? Что значит -собственник- если не можешь распорядиться с имуществом так как посчитаешь нужным?
Додано: Нед 07 січ, 2018 15:49
А зачем тогда такой собственник вообще ее получил? Может вернуть такой пай государству ?
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Нед 07 січ, 2018 17:23
А если квартир при совке не получал, то где можно получить компенсацию? И паев не получал т.к. не был прописан в колхозе.
Никогда не приходилось слышать как в самых раскапиталистических странах собственникам замков не давали их разрушить и на их месте построить отель?
Или сельхозземли перевести в земли для строительства?
back in USSR
Додано: Нед 07 січ, 2018 17:31
Додано: Нед 07 січ, 2018 19:09
Почитал комментарии, почему то вспомнил анекдот
Физик, математик и инженер стоят в поле. Каждому выдали одинаковое число досок для забора и сказали огородить максимально возможное число овец.
Инженер построил небольшой, но крепкий загончик в форме квадрата.
Физик построил загон в форме окружности, утверждая что такая форма может вместить больше овец.
Математик построил заборчик по кругу, сам сел в центре круга, заявляя:
— Принимаем, я нахожусь снаружи забора, а овцы за забором, такая форма может вместить максимальное число овец.
Второй анекдот
Мамочка, а Карл Маркс – это кто?
Карл Маркс, деточка, — экономист.
— Значит, как наша тетя Соня?
— Вот уж нет: тетя Соня –
старший экономист
И третий анекдот
Первый Закон экономистов:
Для каждого экономиста найдётся такой, который с ним полностью согласен, и такой, который с ним полностью не согласен.
Второй Закон экономистов:
Они оба неправы.
Додано: Пон 08 січ, 2018 12:38
Дело еще в том, что как сейчас признают, у нас приватизация изначально была "заточена" под "своих", конкурсные условия были такие, что "чужим" - шансов НЕ было НИ малейших! Только "свои" могли что-то приватизировать БЕЗ (или с минимальным) начальным капиталом, имели админ.ресурс (и свой топ.менеджмент, включая "красных директоров", ставших олигархами), чтобы выкупить приватизированное за счет "заофшореной" прибыли от деятельности самого объекта приватизации)!
То же и с землей: законами создадут условия для выкупа лишь "своими", кто и так УЖЕ на земле, собрал ее через аренду правдами и неправдами (ведь земля УЖЕ реально вся "пристроена", пустующих "НИЧЕЙНЫХ" участков - ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ ОСТАЛОСЬ!) И ЕСЛИ приватизация - откладывается, ТО ЧТОБЫ не переплачивать за ее выкуп прям. сейчас; НО при провозглашении "свободного" рынка земли - все равно нам с Вами, "чужим" - делать на нем нечего, "смотрящие" в регионах с местным админресурсом - отрабатывают свою пайку от хозяев жизни, владельцев "фабрик, газет и пароходов"!
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