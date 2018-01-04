Україна відкриє ринок землі - Міклош

Додано: Пон 08 січ, 2018 12:38

Дело еще в том, что как сейчас признают, у нас приватизация изначально была "заточена" под "своих", конкурсные условия были такие, что "чужим" - шансов НЕ было НИ малейших! Только "свои" могли что-то приватизировать БЕЗ (или с минимальным) начальным капиталом, имели админ.ресурс (и свой топ.менеджмент, включая "красных директоров", ставших олигархами), чтобы выкупить приватизированное за счет "заофшореной" прибыли от деятельности самого объекта приватизации)!

То же и с землей: законами создадут условия для выкупа лишь "своими", кто и так УЖЕ на земле, собрал ее через аренду правдами и неправдами (ведь земля УЖЕ реально вся "пристроена", пустующих "НИЧЕЙНЫХ" участков - ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ ОСТАЛОСЬ!) И ЕСЛИ приватизация - откладывается, ТО ЧТОБЫ не переплачивать за ее выкуп прям. сейчас; НО при провозглашении "свободного" рынка земли - все равно нам с Вами, "чужим" - делать на нем нечего, "смотрящие" в регионах с местным админресурсом - отрабатывают свою пайку от хозяев жизни, владельцев "фабрик, газет и пароходов"!